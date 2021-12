In früheren Jahren war die Weihnachtsverlosung von Unser Barsinghausen immer eine stimmungsvolle Großveranstaltung mit Hunderten von Besuchern am Thie. Daran ist derzeit nicht zu denken, also haben die Mitglieder des Stadtmarketingvereins die Gewinner der ersten von zwei Verlosrunden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ermittelt. Jetzt stehen sie fest.