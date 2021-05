Barsinghausen

Ein letztes Mal gab es noch ein Gruppenbild vor dem Plakat im Biergarten des Restaurants Max – zum endgültigen Abschied vom Stadtfest des Jahres 2021. Das Großevent im Zentrum von Barsinghausen, das vom 27. bis 29. August geplant war, ist pandemiebedingt abgesagt worden. „Schweren Herzens haben wir uns nach intensiven Gesprächen dazu entschieden, dass es auch in diesem Jahr kein Stadtfest geben wird“, sagt Klaus Danner. Er ist Vorsitzender der IG Stadtfest, die die dreitägige Sause traditionell organisiert.

Bereits im vergangenen Jahr war die Corona-Pandemie der Grund für die Absage des Stadtfests. Damit wird das Jubiläum der Veranstaltung zur Hängepartie: Bereits 2020 stand eigentlich die 50. Auflage an – nun gibt es also 2022 den dritten Versuch, den runden Stadtfest-Geburtstag zu feiern.

Entscheidung ist alternativlos

Die Entscheidung sei alternativlos gewesen, auch wenn aktuell die Zahlen der Corona-Neuinfektionen sinken und die Impfungen Fahrt aufnehmen, betonen die Veranstalter. „Die Änderungen der rechtlichen Grundlagen bis August können wir nicht absehen“, erklärt Stadtrat Thomas Wolf. Er denkt dabei an den Organisationsaufwand für die IG und das Ordnungsamt der Stadt im Hinblick auf die Änderungen von Hygienekonzepten. Laut Wolf sind bei einer Größe wie der des Stadtfests – es ist die zweitgrößte Sommerveranstaltung in der Region Hannover nach dem Maschseefest – auch die wirtschaftlichen Risiken beispielsweise für die Schausteller schwer zu kalkulieren.

Lesen Sie auch:So sah es früher beim Stadtfest Barsinghausen aus

Der Vorstand der IG ist sich einig, dass ein Stadtfest mit einer Begrenzung der Besucherzahlen nicht dem Prinzip der Feier im Zentrum Barsinghausens entspricht. „Das macht keinen Sinn. Wenn man einen Zaun außen herumziehen würde, dann stehen die Leute dort – und eng zusammen“, sagt Danner. „Es ist eine traurige Nachricht. Aber auch das Oktoberfest findet ja nicht statt.“

Plakate werden bald abgenommen

Eine traurige Nachricht ist die Absage auch für Henning Schünhof. Es wäre das erste Stadtfest mit ihm als Bürgermeister Barsinghausens gewesen. „Ich bin in Barsinghausen aufgewachsen. Das Fest gehört einfach zur Stadt und ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt im Jahr“, meinte Schünhof. Er weist auch auf den wichtigen Aspekt des Stadtmarketings hin; eine bessere Werbung als durch das dreitägige Fest könne es für Barsinghausen nicht geben. Die Größenordnung zeigt sich im Etat: Danner berichtet von einem Budget von 80.000 Euro für das Jahr 2019, davon konnte die IG rund 48.000 Euro durch Sponsoren sichern; der Rest kam als Zuschuss von der Stadt.

In Barsinghausen hing nicht nur im Max an der Schulstraße schon ein großes Plakat zur Ankündigung des Stadtfests, sondern auch an der Marktstraße und der Poststraße sowie an der B 65 in Bantorf in Bahnhofsnähe. „Die werden wir in Kürze alle abhängen“, kündigte Danner an. Prinzipiell könnte man die alten Plakate eigentlich weiterverwenden und müsste nur das Datum verändern – die Jubiläumszahl 50 bleibt schließlich weiterhin aktuell. Danner lacht: „Nein, da machen wir neue Plakate, zumal sich ja auch Sponsoren ändern.“

Von Stephan Hartung