Barsinghausen

Eine Woche lang musste das Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) den Unterricht sehr flexibel organisieren – wegen eines Wasserschadens konnten im A-Trakt des Schulzentrums insgesamt zehn Räume nicht genutzt werden. Doch langsam geht es voran: Mit Beginn dieser Woche werden nur noch sechs Unterrichtsräume außer Betrieb sein. „Wichtig ist vor allem, dass ab sofort kein Distanzunterricht mehr nötig ist. Trotzdem wird es eng“, sagt Schulleiterin Silvia Bethe. Wegen der Schäden war in der vergangenen Woche jeder Jahrgang von sieben bis elf für einen Tag im Homeschooling.

Wie berichtet, hatten Unbekannte am Freitag, 24. September, am späten Nachmittag einen Wasserhahn im ersten Stock des A-Trakts aufgedreht. Bis diese offenbar vorsätzliche Tat am folgenden Montag entdeckt wurde, waren bereits rund 70.000 Liter Wasser durch das Gebäude geflossen. Bethe und ihre Stellvertreterin Katrin Eilers haben nun gemeinsam mit dem Stundenplaner Tobias Großheide in einer aufwendigen Puzzlearbeit ein Konzept der erstellt, wie der Unterricht fortan laufen soll.

Zehnter Jahrgang wird zu Wanderklassen

„Alle Klassen des zehnten Jahrgangs werden zu Wanderklassen, sie werden keinen eigenen Raum haben – diese Schüler kommen damit eher klar als die Kleinen“, erklärt Bethe. Das bedeutet in der Praxis: Wenn die Klassen anderer Jahrgänge ihren angestammten Raum verlassen, beispielsweise wegen Unterrichts in der Sporthalle oder in einem naturwissenschaftlichen Fachraum, zieht dort für den meist 90-minütigen Leerstand eine zehnte Klasse ein. Auch die Fachräume selbst werden, sobald sie frei sind, sofort für den Klassenunterricht genutzt.

Derzeit sind noch zwei Räume im Erdgeschoss des A-Trakts und vier im Stockwerk darüber gesperrt. Dies betrifft die Klassenräume des fünften und sechsten Jahrgangs des HAG, die nun in den B-Trakt ziehen müssen. Im Keller des A-Trakts befindet sich der Freizeitbereich der Lisa-Tetzner-Schule, die außer auf diesen Bereich derzeit auch auf einen weiteren Raum im Erdgeschoss komplett verzichten muss.

Nicht nötig ist ein Unterricht unter freiem Himmel – und auch nicht in der Aula. Bethe stellt aber in Aussicht, dass bei möglicherweise auftretenden Engpässen die Mensa für die Vormittagsstunden eine Alternative wäre. „Hier sind noch Gespräche mit der Stadt nötig, weil diese einen Vertrag mit dem Caterer hat“, sagt die Schulleiterin.

Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Die Stadt wiederum ist mit ihrer Gebäudewirtschaft und einer Fachfirma weiterhin mit der Schadensaufnahme im Schulzentrum am Spalterhals beschäftigt. „Bis alle Auswirkungen entdeckt, aufgenommen und bewertet sind, wird es noch einige Tage dauern, obwohl alle Beteiligten mit Hochdruck am sogenannten Schadenskataster arbeiten“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof (SPD). Daher sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, die genaue Höhe der entstandenen Schäden zu beziffern oder einen Zeitplan für die Reparaturen zu nennen. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir in dieser Hinsicht in absehbarer Zeit etwas mehr Klarheit haben“, meint der Verwaltungschef.

Nicht auszuschließen ist, dass der Estrich in den betroffenen sechs Räumen des A-Trakts schweren Schaden genommen hat und eine grundlegende Sanierung notwendig wird. „Dann wird es im gesamten Trakt ziemlich laut – was keinen Unterricht zulässt“, sagt Bethe. „Wir hoffen darum, dass im Bedarfsfall für diese Arbeiten Zeit bis zu den Herbstferien ist.“

Von Stephan Hartung