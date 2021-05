Das Team des Barsinghäuser Bau- und Planungsamtes will in den nächsten Wochen die Vorbereitungen für die Partnersuche für das geplante Einkaufszentrum im Bereich Volkers Hof vorantreiben. Die Stadtverwaltung möchte die am besten geeigneten Investoren in einem Wettbewerb aussuchen.