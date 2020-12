Barsinghausen

Der Spaß am Spielen ist bei Familie Hoppmann offenbar genetisch bedingt. Bereits Heinrich Hoppmann stand als Vertreter in Diensten des berühmten Spielzeugherstellers Lego. Das Spiel-Gen hat er seinen Söhnen Frithjof und Christof vererbt. Seit 1988 betreiben die Zwillingsbrüder in Barsinghausen einen Spielwarenhandel – zunächst an der Markstraße und später im Gewerbegebiet Brunslohe an der Bunsenstraße. Das Top-In ist mit rund 17.000 Artikeln eine echte Adresse weit über die Stadtgrenzen Barsinghausens hinaus. Heute empfiehlt der Familienbetrieb drei Brettspiele, mit denen es eigentlich niemandem langweilig werden sollte.

Teamwork, ein gutes Gedächtnis sowie Kombinationsgabe helfen bei Verfuxt, aus einem Kreis mit Verdächtigen den tatsächlichen Dieb zu ermitteln. Quelle: Gert Deppe

Verfuxt: Spürhühner jagen den Dieb

Bei diesem kooperativen Spiel geht es darum, einen ziemlich schlauen Fuchs zu fangen, der das goldene Ei aus dem Hühnerstall geklaut hat und mit seiner Beute so schnell wie möglich zurück in seinen Bau will. Allerdings sind ihm die Spürhühner auf den Fersen. Jedes Spürhuhn kann, sobald es an der Reihe ist, entweder nach Hinweisen suchen oder aber eine der Karten mit Verdächtigen aufdecken. Durch Hinweise beziehungsweise die Überprüfung von Verdächtigen kann der tatsächliche Dieb gefasst werden – vorausgesetzt, er ist noch auf der Flucht. Gewonnen haben entweder die detektivischen Hühner, indem sie den Dieb entlarven, oder aber der Fuchs, der seinen sicheren Bau erreicht.

Aus 16 Dieb-Karten wird zunächst verdeckt eine Karte ausgewählt und in einen Fuchs-Scanner geschoben, der Aufschluss über Gegenstände liefert, von denen der gesuchte Fuchs drei besitzt. Auf dem Spielplan liegen verdeckt kleine Plättchen mit Hinweisen. Zudem sind 16 Karten mit Verdächtigen um den Plan verteilt, zwei von ihnen sind aufgedeckt. Der Detektiv, der an der Reihe ist, muss sich vor dem dreimaligen Würfeln zwischen zwei Aktionen entscheiden: Hinweise suchen oder potenzielle Verdächtige befragen. Mit etwas Glück und den richtigen Würfelsymbolen kann er seine detektivische Arbeit starten. Ist der Spieler nicht erfolgreich, kommt der Fuchs auf seiner Flucht drei Felder weiter, und das nächste Spürhuhn ist an der Reihe. Die Detektive sind bei ihrer Arbeit auf Würfelglück angewiesen sowie auf Kombinationsgabe, ein gutes Gedächtnis und taktisches Verhalten. Auch Teamwork ist bei diesem spannenden Spiel gefragt. Liegen die Spürhühner bei ihren Ermittlungen falsch, haben sie ebenso verloren wie in dem Fall, dass der Fuchs seinen Bau erreicht, bevor die Ermittler ihn entlarvt haben. Nach etwa 20 Minuten ist eine Runde Verfuxt beendet.

Spiel ohne Grenzen: Bei Im Kritzeln eine 1 können die Mitspieler viele Regeln immer wieder selbst festlegen – geraten werden, was da gerade entsteht, muss immer. Quelle: Gert Deppe

Im Kritzeln eine Eins: Wer ist schneller?

Bei diesem Lernspiel, das sich sehr gut auch für Schulen und Kitas eignet, können die Spieler einen Teil der Regeln immer wieder aufs Neue selbst festlegen und den Spielverlauf mitgestalten. Benötigt werden das Spielbrett, ein Würfel, ein Stück Kreide, ein Schwamm und die Spielkarten. Bei den unterschiedlichen Spielvarianten geht es darum zu erraten, was einer der Mitspieler gerade malt oder schreibt – er orientiert sich dabei an der Vorgabe einer gezogenen Karte. Wer zeichnet oder schreibt und wer raten soll, kann zuvor nach bestimmten Kriterien festgelegt und in jeder Runde neu ermittelt werden.

In der Grundvariante wird so lange gewürfelt, bis einer der Spieler eine Eins hat. Dieser Spieler nimmt sich eine verdeckte Malkarte und legt sie sichtbar in die Vertiefung des Spielbretts. Nun beginnt er zu zeichnen, während die Mitspieler abwechselnd im Uhrzeigersinn würfeln. Wer zuerst eine Eins gewürfelt hat, darf raten, was der Kritzler wohl gerade malt. Rät er richtig, darf er die Malkarte behalten und als Nächster kritzeln. Wenn nicht, bekommt der Kritzler die Karte, und sein linker Nachbar ist an der Reihe. Sollte der Kritzler vorher fertig werden, wird nicht weiter gewürfelt, und es kann von allen geraten werden. In der Schreibvariante muss das Wort erraten werden, das der Kritzler ausgehend von der Vorlage schreibt. Dieses kreative Spiel ist ebenso kurzweilig wie lustig. Es regt die Fantasie an und fördert beispielsweise bei Grundschulkindern die Lese- und Schreibkompetenz.

Die Daten zu den Spielen Verfuxt ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und kostet 17,99 Euro. Es kann mit zwei bis vier Personen gespielt werden. Erschienen ist das Spiel 2017 bei der Game Factory. Eine Runde dauert circa 20 Minuten. Im Kritzeln eine Einskann mit beliebig vielen Personen gespielt werden. Erschienen ist das Spiel mit offenem Regelwerk im Selbstverlag XXL-Edition von Walter Hanel. Mitspielen kann jeder, der malen oder auch schon schreiben kann. Es kostet rund 16 Euro. Zug um Zug war Spiel des Jahres 2004.Das Spiel gibt es in unterschiedlichen Länder- beziehungsweise Weltvarianten. Mitspielen können zwei bis fünf Personen ab acht Jahren. Knapp 40 Euro kostet das Spiel, das der Verlag Days of Wonder herausgebracht hat.

Überschaubares Regelwerk, reichlich Spaß und Emotionen: Bei Zug um Zug spielt das Glück zwar eine Rolle, wichtiger aber ist die richtige Taktik. Quelle: Gert Deppe

Zug um Zug: Spiel des Jahres 2004

Seit gut 15 Jahren begeistert dieses Spiel seine (wachsende) Fangemeinde, bietet es doch bei einem relativ überschaubaren Regelwerk viel Spaß, Abwechslung und Erlebnis. Vielleicht auch deshalb wurde Zug um Zug 2004 zum Spiel des Jahres gekürt. In seiner Ursprungsversion beschränkte es sich auf Nordamerika, inzwischen gibt es zahlreiche Varianten, unter anderem für Deutschland, Skandinavien oder die ganze Welt.

Auch in Bezug auf Spielablauf und- regeln gibt es Erweiterungen. Beim Nordamerika-Spiel geht es darum, ein möglichst großes Eisenbahnnetz zu bauen. Punkte bekommen die Spieler, indem sie unterschiedlich lange Strecken bauen oder Aufgaben erfüllen. Dabei müssen sie beachten, dass ihnen die Mitspieler nicht in die Quere kommen, denn ist eine Strecke erst einmal auch nur in Teilen belegt, steht sie anderen Spielern nicht mehr zu Verfügung. Das kann längere Umwege nach sich ziehen oder auch die Unmöglichkeit, eine gewählte Aufgabe tatsächlich zu erfüllen.

Zum Spielstart erhält jeder Spieler 45 Waggons, die er möglichst „verbauen“ soll, sowie vier Wagen- und drei Zielkarten. Ist ein Spieler an der Reihe, kann er eine von drei Möglichkeiten wählen: eine Strecke von vorgegebener Länge bauen, farbige Wagen- oder drittens Zielkarten ziehen. Letztere beinhalten Aufgaben in Form von Städteverbindungen, die mit den Waggons hergestellt werden müssen. Die eine oder andere Sonderregel sorgt für zusätzliche Spannung. Die Schlussrunde wird eingeläutet, wenn ein Spieler nur noch einen oder zwei Waggons besitzt. Anschließend wird die erreichte Punktzahl und damit der Sieger errechnet. Was sich einigermaßen simpel anhört und es zunächst auch ist, erfordert neben ein klein wenig Glück auch strategisches Vorgehen. Zudem sorgt dieses sogenannte Toröffnerspiel für Spannung und setzt reichlich Emotionen frei.

In der Großfamilie Hoppmann ist der Sonntag übrigens heilig. Sonntags nämlich wird gespielt. Zur Hälfte ist das Leidenschaft, zur Hälfte berufsbedingt. „Wir müssen doch wissen, was wir anbieten“, sagt Frithjof Hoppmann. Einen anderen Beruf kann er sich auch nicht vorstellen. „Klar braucht man als Unternehmer auch in dieser Branche gute Nerven, aber Spielwaren gehen immer“, sagt er.

Die vorgestellten Spiele sind unter anderem im Top-In in Barsinghausen erhältlich, montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 16 Uhr. Telefonisch ist der Spielwarenhandel unter (05105) 64633 erreichbar, per E-Mail an topin@web de sowie im Internet auf www.topin-toys.de.

Von Gert Deppe