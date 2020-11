Gehrden

Viele Freizeitaktivitäten sind während des Corona-Lockdowns nicht mehr möglich. Auch Sportler müssen sich einschränken oder sogar ganz ohne regelmäßiges Training auskommen – zumindest, wenn es drinnen und in Gruppen stattfindet. Damit unsere Leser nicht ganz auf sportliche Herausforderungen verzichten müssen, stellen wir jede Woche ein kleines Fitnessprogramm vor, das sie bequem und ohne besondere Hilfsmittel in den eigenen vier Wänden ausprobieren können. Jedes Training ist einem bestimmten Thema gewidmet und dauert meist nicht länger als eine halbe Stunde. Natürlich können Sie auch im Freien trainieren – sofern Sie dabei alle Hygienemaßnahmen beachten.

Heute verrät uns Torsten Hülsemann, wie man auch in der Familie reichlich Sportspaß haben und sich fit halten kann. Gemeinsam mit Pia (6) und ihrer Mama Julia Wolfram zeigt uns der Personal Trainer und Fitnesscoach vom Gym!me in Gehrden sechs Übungen, die ganz einfach nachgemacht werden können. Bei Wiederholungsübungen gilt: drei Serien mit zehn bis 15 Wiederholungen. Wer vorher erschöpft ist, darf früher aufhören. Los geht’s!

Anzeige

Zum Aufwärmen laufen Pia (6) und ihre Mutter Julia auf der Stelle – auf Kommando muss einer der beiden unter dem anderen durchkrabbeln. Quelle: Tim Schaarschmidt

Aufwärmen

Zum Aufwärmen laufen Pia und Julia Wolfram in mäßigem Tempo auf der Stelle, die Knie werden dabei leicht gehoben. Auf Kommando – das könnten beispielsweise Geschwister übernehmen – oder nach 20 Bodenkontakten bleiben beide stehen, und Pia krabbelt zweimal zwischen den Beinen ihrer Mama durch. Dann wird weiter auf der Stelle gelaufen. Bei der nächsten Unterbrechung ist Julia Wolfram an der Reihe, sie muss allerdings nur einmal unter ihrer Tochter durchschlüpfen. Wenn jeder dreimal dran war, ist das Aufwärmen beendet.

Bei der Stabilisationsübung wird auch der Gleichgewichtssinn geschult. Quelle: Tim Schaarschmidt

Stabilisationsübung

Die beiden Trainingspartner stehen sich im Abstand von circa zwei Metern jeweils auf einem Bein gegenüber. Das Standbein ist leicht angewinkelt. Dann werfen sie sich einen Ball zu, der gefangen werden muss. Wenn das problemlos klappt, darf der Ball auch einmal so geworfen werden, dass der andere ihn nicht ohne Weiteres fangen kann. Das schult den Gleichgewichtssinn und stärkt viele Muskeln im ganzen Körper. Wer es ganz schwierig mag, wirft den Ball unter dem hochgehobenen Bein zum Partner.

Der Ball kann bei dieser Übung aus unterschiedlichen Positionen übergeben werden – hier malen Pia (6) und ihre Mutter Julia dabei eine Acht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ballübergabe

Bei dieser Übung stehen Pia und ihre Mutter mit leichtem Abstand Rücken an Rücken. Sie geben sich seitwärts, über den Kopf oder auch unter den Beinen hindurch den Ball. Gut geeignet ist ein weicher oder nur leicht aufgepumpter Ball, den auch die Kleinen gut greifen können. Als Variante können die Partner den Ball auch so übergeben, dass sie dabei eine Acht „malen“. Pia führt den Ball zum Beispiel vor dem Körper nach links bis hinter ihren Rücken, wo Mutter Julia ihn übernimmt und dann wiederum um ihren Körper herum bis hinter den Rücken führt, wo Pia ihn wieder übernimmt. Diese Übung fördert die Beweglichkeit und stärkt die Rumpfmuskulatur.

Achtung Muskelkater: Den Russian Twist werden Pia (6) und ihre Mutter Julia wahrscheinlich auch am Tag nach dem Training noch in Rücken und Bauch spüren. Quelle: Tim Schaarschmidt

Russian Twist

Bei dieser Übung sitzen Mutter und Tochter mit etwa einem Meter Abstand in leichter Rückenlage nebeneinander. Die Füße sollten dabei möglichst angehoben werden, die Brust ist aufgerichtet. Nun werfen sie sich den Ball seitlich zu und zwar so, dass sie mit der Wurfbewegung jeweils seitlich der eigenen Knie beginnen und der Ball auch seitlich der Knie gefangen wird. Als Variationen können ein etwas schwererer Ball benutzt, die Frequenz der Würfe oder aber auch die Wurfgeschwindigkeit erhöht werden. Gut möglich, dass am nächsten Tag ein leichter Muskelkater im Bauch- und Rückenbereich an diese Übung erinnert.

Ein gutes Bauchmuskeltraining ist diese Übung, bei der ein Ball beim Aufrichten aus der Rückenlage dem Partner zugeworfen wird. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bauchmuskeltraining

Muskelkater könnte auch diese vorletzte Übung verursachen. Dafür legt sich Pia mit dem Rücken auf eine Matte, die Arme sind lang hinter dem Kopf ausgestreckt. Aus dieser Position wirft sie, während sie sich aufrichtet, den Ball mit gestreckten Armen zu ihrer Mutter. Diese wirft den Ball zurück, und Pia geht wieder in die Ausgangslage – das Ganze beginnt von vorn. Nach zehn bis 15 Würfen wird gewechselt, jeder sollte drei Durchgänge absolvieren.

Schweißtreibend: Beim Wischen schieben sich Pia (6) und ihre Mutter Julia aus den Beinen nach vorne – hier durch einen Slalomparcours. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wischen

Zum Abschluss unseres Workouts wird es noch einmal anstrengend. Benötigt werden pro Person zwei Waschlappen oder ein größeres Tuch. Darauf werden die Hände aufgestützt. Jetzt schieben sich Pia und Julia Wolfram aus den Beinen nach vorne, die Knie sind leicht vom Boden abgehoben, und das Gesäß sollte nicht zu sehr nach oben gestreckt werden. Als Variante kann man sich durch einen Slalomparcours schieben oder auch sogar ein kleines Wettrennen machen. Aber Vorsicht: Auf Teppichboden funktioniert diese Übung nicht.

Torsten Hülsemann ist Fitnesscoach und Personal Trainer – und war sogar schon zweimal Europameister. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das ist Torsten Hülsemann Torsten Hülsemann (44) kam über Handball und Fußball zur Leichtathletik, die seit mehr als 30 Jahren seine große Leidenschaft ist. Nach etlichen Zehnkämpfen in der Jugend spezialisierte er sich auf Diskuswerfen und Kugelstoßen, 2007 entdeckte er zudem die Scottish Highlandgames. In dieser Kraftsportart wurde Hülsemann zweimal Europa- und dreimal deutscher Meister. Seit 1995 arbeitet er als Fitnesscoach und bietet seit 2009 zudem Personal Training an. Neben seiner Tätigkeit im Gehrdener Fitnessstudio Gym!me betreut Torsten Hülsemann Sportler im Rahmen von Personal Training und veranstaltet zu Nicht-Corona-Zeiten auch regelmäßig sogenannte Bootcamps für Kleine und Große. Mehr unter www.deistertraining.de.

Wer Lust auf mehr Fitness mit Torsten Hülsemann hat, kann derzeit online über Zoom an einem der Kurse teilnehmen, die auf www.gym-me.de zu finden sind. Die Meetingnummer lautet 3098930989, das Passwort 30989.

Von Gert Deppe