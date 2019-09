Groß Munzel

Schwerer Unfall am späten Montagabend kurz nach 22 Uhr: Am Ortsausgang von Groß Munzel in Richtung Landringhausen ist ein Linienbus mit einem Auto kollidiert. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren aus Groß Munzel und Barsinghausen befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Nach Angaben der Feuerwehr Barsinghausen erlitt der Fahrer des Busses leichte Verletzungen und wurde ebenfalls im Krankenhaus versorgt. Im Linienbus waren zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste mehr.

Polizei und Unfallforschung haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von RND/güm