An der Kreuzung Berliner/Nenndorfer Straße in Empelde hat der Fahrer eines Seat einen Ampelmast so stark gerammt, dass die – ausgeschaltete – Signalanlage umknickte. Zuvor hatte ein anderer Autofahrer die Vorfahrt missachtet. Bei dem Unfall sollen Rauschmittel im Spiel gewesen sein.