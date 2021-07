Das Barsinghäuser Radverkehrskonzept ist nach jahrelanger Arbeit fertig und soll in der nächsten Woche vom Rat der Stadt beschlossen werden. Unterdessen zeigen die Ergebnisse einer Internetbefragung von Radlern in Barsinghausen einmal mehr, dass die Infrastruktur offenbar große Mängel hat.

Noch sind die Bedingungen für Fahrradfahrer nur an wenigen Stellen im Stadtgebiet so gut wie hier an der Hauptstraße in Großgoltern, auf deren Fahrbahn an beiden Seiten Fahrradschutzstreifen aufgetragen sind. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)