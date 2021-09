Der Tierschutzverein Barsinghausen und Umgebung setzt die Modernisierung seines Tierheims am Deisterrand fort. Für 2022 planen die Mitglieder ein neues Projekt: Der Bürocontainer am Eingang soll zu einer Quarantänestation für Katzen und Kleintiere werden. Das Büro zieht ins alte Hundehaus um.

Der Tierschutzverein will den Bürocontainer (vorn) in eine Quarantänestation für Katzen und Kleintiere umbauen. Das Büro zieht in das alte Hundehaus (rechts) um. Quelle: Frank Hermann