Weetzen

Hermann Burchard kennt sich aus: Als vor rund 60 Jahren aus Richtung Vörie die ersten schnellen Autos durch Weetzen fuhren, sei es an der S-Kurve der Vörier Straße gefährlich geworden, weiß der Anwohner zu berichten. Seither sind die Autofahrer auf der Regionsstraße nicht langsamer geworden. „Im Gegenteil: Es wird immer schneller gefahren“, klagt das frühere Ortsratsmitglied Burchard während eines Termins in der Nähe seines Hofes. Immerhin: Die Region Hannover prüft jetzt erneut, welche verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf dem Abschnitt bis zum Ortsausgang möglich sind.

Verkehrsplaner kennt sich vor Ort aus

Das erklärte Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) den anwesenden Weetzener Bürgern nach einem Gespräch mit Conrad Vinken, dem Fachbereichsleiter bei der Region. Ein Vorteil sei, dass man Vinken nicht viel zur Situation auf der Straße und in der engen Kurve erklären müsse, meinte Harms. Denn der Verkehrsplaner fahre nach eigenem Bekunden selbst oft mit dem Fahrrad aus Richtung Vörie durch den Ort.

Gerade die Radfahrer seien es, die auf der Vörier Straße geschützt werden müssten, findet nicht nur Ortsbürgermeister Thomas Bensch (SPD). Vor allem in der unübersichtlichen S-Kurve fehle für sie ein Radweg oder zumindest ein Schutzstreifen. Wenn die Radler auf den Gehweg ausweichen, gefährde das wiederum die Fußgänger. „Es gibt einfach zu viele rücksichtslose Autofahrer“, stellt Burchard fest, dessen Hofeinfahrt genau im Bereich der S-Kurve liegt.

Messungen sollen Raser bremsen

Mit seinem jüngsten Vorstoß, die Autofahrer zu bremsen, war der Ortsrat allerdings bei der Region abgeblitzt. Für die Einrichtung eines Schutzstreifens für Radfahrer sei die Straße nicht breit genug, lautete die Begründung. Bensch berichtet, dass nach seiner Messung für die erforderlichen 7,50 Metern Breite an den meisten Stellen lediglich 20 Zentimeter fehlten. In anderen Kommunen reiche dies zumindest für einen einseitigen Streifen aus, so der Ortsbürgermeister. Als Beispiel nannte er den Barsinghausener Ortsteil Großgoltern.

Harms erklärte, dass die Verwaltung die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, dass die Vörier Straße in ein Innovationsprojekt der Region zu Tempo 30 aufgenommen werde. Allerdings hatte das Land dieses Projekt zunächst gestoppt, nachdem aus den Kommunen rund 100 Straßenabschnitte gemeldet worden waren.

Bis die eine oder andere Prüfung möglicherweise positiv ausfällt, fordert Bensch weitere Messungen auf der Vörier Straße. Verdeckt ermittelt werden sollten Verkehrsaufkommen und gefahrene Geschwindigkeiten. Später möchte er auch eine Geschwindigkeitsmesstafel an der Straße aufstellen lassen, die den Autofahrern ihr Tempo anzeigt. „Wenn die sich ertappt fühlen, fahren sie vielleicht ein bisschen langsamer“, hofft er.

Von Uwe Kranz