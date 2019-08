Am Tag des offenen Denkmals können Besucher zwei interessante Gebäude in Barsinghausen besichtigen: die Klosterkirche in der Innenstadt und das Altenteilerhaus in Barrigsen. Die Gebäude gehören zu den rund 8000 Baudenkmälern, Parks und archäologische Stätten, die bei Deutschlands größter Kulturveranstaltung ihre Türen öffnen.