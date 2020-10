Barsinghausen

Eltern von kleinen Kindern müssen sich vermutlich eine Alternative zur Kita-Betreuung einfallen lassen – denn am Donnerstag, 15. Oktober, werden in Barsinhgausen die städtischen Kitas bestreikt. Auch Mitarbeiter der Barsinghäuser Verwaltung legen an diesem Tag die Arbeit nieder.

Insbesondere im Betreuungsbereich kann es zu erheblichen Einschränkungen kommen. „Zum derzeitigen Zeitpunkt wissen wir nicht, welche Bereiche in welchem Ausmaß von dem Ausstand der Beschäftigten betroffen sein werden“, sagt Stabsleiter Stefan Müller. Er versichert allerdings, dass die Verwaltung die Bürger so früh wie möglich über die Einschränkungen informieren werde.

Müller geht davon aus, dass einzelne Kindergärten in städtischer Trägerschaft am Donnerstag nicht öffnen werden. In den vergangenen Jahren sei in solchen Fällen immer wieder eine Betreuung in Notgruppen angeboten worden. „Wir gehen davon aus, dass es in einigen Einrichtungen diese Möglichkeit geben wird, während andere Kindergärten ganz normal öffnen werden“, sagt er.

Ähnlich sieht es dem Stabsleiter zufolge auch bei den Dienstleistungen der Verwaltungen aus. Auch in diesen Bereichen müssen die Bürger mit Einschränkungen rechnen.

Von Lisa Malecha