Beim Stadtradeln-Wettbewerb 2019 hat sich die Stadt Barsinghausen mit einem hinteren Rang in den Ergebnislisten zufrieden geben müssen. In der Regionswertung hat Barsinghausen bei den fahrradaktivsten Kommunen den 15. Platz unter den 21 Regionskommunen belegt. In der Wertung der gefahrenen Kilometer pro Einwohner belegte die Deisterstadt Rang 16. „Da ist noch Luft nach oben“, kommentiert ADFC-Sprecherin Heidrun Bartz die Ergebnisse.

Insgesamt mehr Teilnehmer als im Vorjahr

142 Männer und Frauen aus Barsinghausen haben sich am Stadtradeln-Wettbewerb des Klimabündnisses beteiligt – das sind etwas mehr als im Vorjahr. Mit 34.601 im dreiwöchigen Wertungszeitraum geradelten Kilometern blieb das Ergebnis aber hinter dem des Jahres 2018 zurück. Immerhin hätten fünf Tonnen Kohlendioxid von den Radlern eingespart werden können, berichtet Bartz. Die größten Teams aus Barsinghausen bildeten die Radpfarrgemeinde, der Kneipp-Verein und das Team Krönchen. Das Team Trias Basche radelte mit 4860 Kilometer sowohl absolut als auch pro Teilnehmer die meisten Kilometer. Knapp dahinter folgte das Team des Astrid-Lindgren-Kindergartens vor der Radpfarrgemeinde, die immerhin 4613 Kilometer geradelt ist.

