Barsinghausen

Im März startet die Stadtbücherei Barsinghausen wieder mit ihrem digitalen Bilderbuchkino für Kinder – und setzt damit ihre erfolgreiche Onlinereihe aus dem vergangenen Jahr fort. Bis zum Dezember gibt es jeden Monat eine neue Vorlesegeschichte mit Bildern. Zu hören und zu sehen sind die Geschichten auf der Internetseite der Stadt Barsinghausen unter www.barsinghausen.de in der Rubrik Kultur, Kunst. Eine Liste mit allen geplanten Folgen des digitalen Bilderbuchkinos für das Jahr 2021 gibt es dort ebenfalls.

Zum Start präsentieren Büchereileiterin Ann-Christin Mehnert und ihre Kolleginnen am Mittwoch, 10. März, die Bilderbuchgeschichte „Hoppel und der Osterhase“ von Kathrin Siegenthaler und Marcus Pfister. Alle weiteren neuen Geschichten im monatlichen Wechsel will das Büchereiteam möglichst auf die jeweiligen Jahreszeiten abstimmen – zum Beispiel „So schön ist der Herbst“ von Kazuo Iwamura am 6. Oktober, „Jagd auf den Lebkuchenmann“ von Beatrice Rodriguez am 3. November sowie „Unsere eigene Weihnachtsgeschichte“ von Annette Langen und Mirije Tolman zum Abschluss der Reihe am 1. Dezember.

Beliebtes Bilderbuchkino

Mehnert hatte sich intensiv um Neuauflage den digitalen Bilderbuchkinos bemüht, nachdem das Angebot im Vorjahr, ebenfalls unter Corona-Bedingungen, auf eine große Resonanz gestoßen war. Nach Angaben der Büchereileiterin gab es für das Onlinebilderbuchkino bis zu 2500 Zugriffe auf der Internetseite. „Dieser Erfolg zeigt, dass es einen großen Bedarf nach solchen Angeboten zur Freizeitgestaltung gibt“, sagt Büchereileiterin.

Einen weiteren Vorteil sieht Mehnert in der Möglichkeit für die Eltern, frei wählen zu können, wann und wie oft sie welche Folge mit ihren Kindern sehen wollen. Denn alle Ausgaben stehen nach der Veröffentlichung bis Ende 2021 zur Verfügung.

Von Frank Hermann