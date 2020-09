Kirchdorf

Sabine Matthies aus Kirchdorf hat dem Stadtarchiv zwei prall gefüllte Ordner mit historischen Fotos, Zeichnungen und Plänen aus dem ältesten Barsinghäuser Ortsteil überreicht. Das Material stammt aus den Vorbereitungen einer Arbeitsgruppe (AG) für das 1100-jährige Jubiläum Kirchdorfs im Jahr 1992. Stadtarchivar Gerald Bredemann will die Unterlagen jetzt als Beitrag zur Stadtgeschichte ins Inventar aufnehmen.

1909 kommt das erste Fahrrad nach Kirchdorf: Grund genug für dieses Herren, das Ereignis gebührend und mit Stolz zu feiern. Quelle: Repro: Frank Hermann

Anzeige

„Mir liegt sehr viel daran, dass diese Sachen erhalten bleiben und die Menschen erfahren können, wie es früher einmal in Kichdorf ausgesehen hat. Die Geschichte sollte nicht in Vergessenheit geraten“, erläuterte Matthies, die seit 1961 in Kirchdorf lebt und sich ihrem Dorf sehr verbunden fühlt. So war die gebürtige Ostpreußin rund 35 Jahre im Kirchenvorstand tätig und engagierte sich im örtlichen Schützenverein. Als Vertreterin der Kirche und der Schützen gehörte Matthies dann auch der AG für die Kirchdorfer 1100-Jahr-Feier an.

Weitere NP+ Artikel

Erste Urkunde von 892

Zur Vorbereitung auf das Jubiläum sammelten die AG-Mitglieder damals viele Fotos und Dokumente aus privaten Beständen, führten Gespräche mit Kirchdorfern und fotografierten in Archiven die Originalurkunden mit Bezug zu Kirchdorf ab. „Darunter war auch die Urkunde aus dem Jahr 892, die zum ersten Mal einen Ort namens Chiridorf erwähnt hatte“, sagte Matthies.

Die ehemalige Gastwirtschaft Schasse, heute Landstraße 89, vor rund 100 Jahren. Quelle: Repro: Frank Hermann

Außerdem listeten die Helfer in einer historischen Übersicht die alten Kirchdorfer Hofstellen auf und sammelten Bildmaterial aus vergangener Zeit – zum Beispiel Fotos vom ersten Fahrrad in Kirchdorf aus dem Jahr 1909, vom Bergfest 1934 und von der Eröffnung des Kirchdorfer Bahnhofes im Jahr 1954. Der Bahnhof wurde damals an der Deisterstrecke von den Kirchdorfern in Eigenarbeit errichtet, berichtete die 81-Jährige.

Fotos zeigen prägende Gebäude

Hinzu kommen die alten Ansichten prägender Gebäude, wie etwa das Küsterhaus von 1748 oder die Gastwirtschaft Schasse (Deutsches Haus), heute mit der aktuellen Adresse Landtstraße 89. Seit dem Kirchdorf-Jubiläum im Jahr 1992 hütete Sabine Matthies die Unterlagen privat, ehe sie die zwei dicken Ordner nun an das Stadtarchiv übertragen hat.

Sabine Matthies überreicht die Ordner mit historischen Fotos und Zeichnungenaus Kirchdorf an Bürgermeister Marc Lahmann (links) und an Stadtarchivar Gerald Bredemann. Quelle: Frank Herrmann

Bürgermeister Marc Lahmann würdigte die umfangreiche Materialsammlung als Zeichen für ein ganz besonderes ehrenamtliches Engagement im Vorfeld der Kirchdorfer 1100-Jahr-Feier. „Da steckt ganz viel Arbeit drin. Diese Fotos und Zeichnungen geben Einblicke in die Geschichte einer ganzen Ortschaft und müssen für die Nachwelt unbedingt erhalten werden. Unser Stadtarchiv ist genau der richtige Platz dafür“, so der Bürgermeister.

Ein reicher Fundus

Nach Einschätzung von Stadtarchivar Gerald Bredemann birgt das Geschenk einen reichen Fundus an historischen Informationen über die älteste Ortschaft in der Deisterstadt. In den nächsten Wochen werde er die Unterlagen ins Archiv und damit ins Gedächtnis der Stadt Barsinghausen einpflegen.

Lesen Sie auch: Ältester Ort feiert 1125-jähriges Bestehen

Das Buch mit der umfangreichen Kirchdorf-Chronik ist laut Bredemann weiterhin im Stadtarchiv erhältlich – zum Stückpreis von 10 Euro.

Von Frank Hermann