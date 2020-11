Stadt Barsinghausen sucht weiter nach einem Stadtbaurat

Barsinghausen

Wann kann die Stadt Barsinghausen endlich die Leitung des Baubereiches in der Verwaltung mit einem neuen Stadtbaurat besetzen? Eine erste Ausschreibung dieser Führungsposition brachte keinen Erfolg. „Die Kandidaten waren nicht geeignet“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) nach dem gescheiterten Auswahlverfahren. Nun muss die Stadt eine zweite Ausschreibung vorbereiten – und auf das Interesse qualifizierter Bewerber hoffen.

Nur wenige Bewerbungen

Lediglich vier Bewerbungen gingen nach der ersten Ausschreibung beim Beratungsunternehmen NSI Consult ein. Diese Firma begleitet die Personalsuche im Auftrag der Stadt Barsinghausen. Nach Ablauf der ursprünglich gesetzten Frist kam später noch eine weitere Bewerbung hinzu.

Zwei Kandidaten sollten sich schließlich einem sogenannten Assessment-Center stellen und darin Aufgaben bewältigen, die Hinweise auf die jeweiligen Qualifikationen und Fähigkeiten geben – zum Beispiel das Fachwissen sowie die Führungs- und Problemlösungskompetenzen. Weil ein Kandidat kurzfristig absagte, blieb eine Frau als einzige Bewerberin übrig. Sie konnte mit ihrem Auftritt im Assessment-Center jedoch nicht überzeugen.

„Jetzt wird die Stelle neu ausgeschrieben“, kündigt Bürgermeister Lahmann an. Möglichst noch im November will die Stadt Barsinghausen ihre erneute Suche nach einem neuen Stadtbaurat mit dem jeweiligen Anforderungsprofil veröffentlichen. Dann könnte anschließend die Bewerbungsfrist bis zum Jahresende laufen, danach folgten die Auswertungen und die Einladungen zu einem weiteren Assessment-Center.

Stadtbaurat ist die Nummer drei

Die Aufgabe des Stadtbaurates in Barsinghausen umfasst die Leitung des gesamten Baubereiches mit vier Fachämtern und rund 120 Beschäftigten in der Stadtplanung, im Tiefbau, in der Bauverwaltung sowie im Gebäudewirtschaftsbetrieb. Formal besetzt der Stadtbaurat im Verwaltungsvorstand die Nummer drei – nach dem Bürgermeister und dem Ersten Stadtrat.

Zuletzt hatte Alexander Wollny die Leitung des gesamten Baubereiches inne. Wollny wechselte jedoch im Frühjahr nach nur 15-monatiger Tätigkeit in Barsinghausen nach Wunstorf und übernahm dort eine neue Aufgabe in seiner Heimatstadt. Nach diesem Wechsel wurde die Position des Stadtbaurates in Barsinghausen zu einer Wahlbeamtenstelle mit einer höheren Besoldungsgruppe aufgewertet.

Warum dennoch nur wenige Bewerbungen in der ersten Ausschreibung eingingen und letztlich kein geeigneter Kandidat übrig blieb, darüber will Bürgermeister Lahmann nicht öffentlich spekulieren. Allerdings: „In vielen anderen Kommunen aus unserer Nachbarschaft sieht die Bewerberlage auch nicht besser aus. Es ist momentan schwierig, gutes Personal zu bekommen“, betont Lahmann.

Hohe Arbeitsbelastung

Für die Stadtverwaltung bedeute die Vakanz in der Leitungsposition eine weitere Belastung mit hoher Arbeitsverdichtung – zumal der Baubereich in den nächsten Jahren mehrere millionenschwere Großprojekte zu bewältigen hat: die Grundsanierung des Schulzentrum Am Spalterhals, den Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule, die weitere Entwicklung der Innenstadt sowie die Schaffung von Baugebieten.

Gescheitert ist im ersten Anlauf mittlerweile auch die Suche nach einem hauptamtlichen Wirtschaftsförderer. Aus rund 30 Bewerbungen hatte die Stadtverwaltung zwei Kandidaten ausgewählt, die jedoch beide kurzfristig ihr Interesse zurückgezogen haben. Nun will die Stadt auch hier einen zweiten Versuch starten, um einen neuen Wirtschaftsförderer zu finden.

Von Frank Hermann