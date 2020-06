Ronnenberg

Die Skifreizeit – abgesagt. Die Sommerfreizeiten nach Italien und Norwegen – abgesagt. Nach den ernüchternden Wochen des Corona-Lockdowns musste der Konventsvorstand der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Ronnenberg entscheiden, wie die Angebote in der Zukunft aussehen können. „Wir trafen uns in Videokonferenzen mit dem Vorstand und später auch im ganzen Konvent der aktiven Jugendlichen und überlegten dann, was das konkret für unseren Sommer bedeutet“, berichtet Kolja Wagner aus dem Konventsvorstand. Das Ergebnis dieser Ideensammlungen unter dem Titel „Sommer@Home“ liegt nun auf dem Tisch.

Für Jugendliche von 13 bis 18 Jahre

Per Post und E-Mail haben alle für die Freizeiten angemeldeten Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren eine Liste mit 60 Angeboten erhalten. Nach der derzeit geltenden Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie können sich zu jedem Angebot bis zu acht Teilnehmer anmelden. Begleitet werden sie von zwei Personen aus dem Team der Haupt- und Ehrenamtlichen. Die Veranstaltungen sind zwischen dem 16. und 27. Juli vor allem in Ronnenberg und Egestorf geplant, ab dem 11. August folgen dann Treffen in Gehrden.

Radtouren, Wanderungen, Spieleabende

Neben einigen Radtouren oder auch Wanderungen gibt es Kreativangebote, wie Stoffmalerei oder Mandalasteine bemalen, eine Kanutour oder Schwimmengehen sind geplant, mehrere Gesellschaftsspieleabende, off- und online, Menschenwickingerschach und mehr. „Auch Bibelarbeiten bieten wir an, so wie es auch auf den Freizeiten gewesen wäre“, sagt Anne Burkhart.

Zwei Gottesdienste und Rahmenprogramm

Eingerahmt wird „Sommer@Home“ von zwei Gottesdiensten und einem Rahmenprogramm – am Donnerstag, 16. Juli, von 17 bis 19 Uhr und am Montag, 27. Juli von 11 bis 13 Uhr, beides in Ronnenberg rund um Gemeindehaus und Kirche. „Wir achten auch bei allen Treffen auf das Einhalten der Hygienekonzepts“, betont Lennart Crüwell.

Wöchentliche Andachten auf Instagram

Helge Bechtloff freut sich über das große Engagement der Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die Evangelische Jugend. Neben „Sommer@Home“ gibt es seit April wöchentlichen Andachten auf dem Instagram-Kanal der evangelischen Jugend. „Das wird auch nach den Sommerferien fortgeführt“, kündigt er an. Zwischen 280 und 300 Aufrufe jede Woche zeigten das Interesse an diesen Online-Andachten. Und auch über „Sommer@Home“ hinaus sollen weitere Angebote entstehen, berichtet Kolja Wagner. Unter anderem ist auch ein Open-Air-Kino geplant.

Auf Instagram läuft auch während „Sommer@Home“ eine Aktion: Jugendliche können jeden Tag Fotos unter dem Motto „Etwas aus meiner Stadt“ an Diakon Acki Stein senden, der diese dann täglich als Collage ab 17 Uhr auf Instagram veröffentlicht. Fragen zum gesamten Programm beantwortet Kirchenkreisjugendwart Helge Bechtloff unter Telefon (05109) 519586 oder per E-Mail an kjd.ronnenberg@evlka.de.

Von Uwe Kranz