Der Handball-Verein Barsinghausen (HVB) hat in Kooperation mit der Handball-Akademie aus dem hessischen Griesheim ein dreitägiges Sommercamp für Kinder und Jugendliche in der Glück-Auf-Halle ausgerichtet. Täglich nahmen mehr als 110 Nachwuchsspieler an den Trainingseinheiten teil.