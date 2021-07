Beim zweitägigen Mikroabenteuer-Festival auf dem Rittergut I in Eckerde haben die Besucher am Wochenende einen Vorgeschmack auf ihren nächsten Urlaub mit Camper und Wohnmobil erhalten. Mehr als 40 Aussteller beteiligten sich am ersten Festival dieser Art, organisiert von Mirjana und Sonja Schütze von der Veranstaltungsagentur Fremdessen.