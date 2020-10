So arbeitet das Jobcenter Barsinghausen in der Corona-Krise

Barsinghausen

Das Barsinghäuser Jobcenter ist in den vergangenen Monaten stark gefordert gewesen, um die Auswirkungen der Corona-Krise zu bewältigen. Nach Einschätzung von Bereichsleiterin Claudia Dudszus ist das aber recht gut gelungen. Die Behörde habe flexibel reagiert und dabei auch eigene Arbeitsabläufe grundlegend verändert, um hilfebedürftige Klienten schnell betreuen zu können.

Das Barsinghäuser Jobcenter an der Berliner Straße betreut Menschen aus Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden, die keinen Anspruch auf das von der Agentur für Arbeit gewährte Arbeitslosengeld I haben, das ehemaligen Arbeitnehmern im Regelfall ein Jahr lang gezahlt wird. Danach erhalten Bedürftige das Arbeitslosengeld II, was umgangssprachlich auch als Hartz IV bezeichnet wird.

Schnelle Hilfe während der Pandemie

In Corona-Zeiten haben sich nach den Worten von Claudia Dudszus auch viele Selbstständige an das Jobcenter gewandt, deren Einkünfte eingebrochen waren und die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben. Hinzu kommen auch Bezieher etwa von Kurzarbeitergeld, sofern diese Leistung nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Hauptziel sei es zu Beginn der Pandemie gewesen, Betroffenen schnelle Hilfe zuteil werden zu lassen, berichtet Dudszus, die neben dem Barsinghäuser Jobcenter auch für die Standorte in Langenhagen, Neustadt und Wunstorf verantwortlich ist. Weil das Arbeitsvermittlungsgeschäft kurzfristig auf Eis gelegen habe, seien die dortigen Beschäftigten in andere Arbeitsbereiche eingeschert, um Betroffenen umgehend zu helfen. „Die Teams haben total schnell umgeschaltet“, lobt die Bereichsleiterin.

Neue Kontaktwege zu den Kunden

Weil die Jobcenter in der ersten Hochphase der Pandemie für den Besucherverkehr komplett geschlossen waren, mussten die Mitarbeiter auch sehr schnell neue Kontaktwege per Telefon und E-Mail zu den Klienten aufbauen. Nach Dudszus’ Worten sind dazu etwa mehrere dezentrale Hotlines eingerichtet worden. „Die haben unsere Kunden sehr intensiv genutzt“, berichtet sie.

Noch immer gilt in den Jobcentern, dass es persönliche Kontakte nur dann geben soll, wenn das unumgänglich ist. Dazu gehören laut Dudszus etwa Situationen, in denen Bedürftigen sofort mit Bargeld oder Lebensmittelgutscheinen geholfen werden muss.

Besonderer Einsatz für junge Menschen

Die Jobcenter-Bediensteten hätten aber auch gemerkt, dass in bestimmten Arbeitsbereichen persönliche Kontakte besonders wichtig seien, wie die Bereichsleiterin betont. Dazu gehöre etwa die Betreuung junger Menschen unter 25 Jahren. „In unserem Team Markt und Integration kümmern sich drei Kollegen nur um diese Zielgruppe.“ Bei jungen Menschen aus prekären Familienverhältnissen stehe das Thema Arbeit und Beschäftigung zu Hause oft nicht so im Fokus, sagt Dudszus. Umso wichtiger sei die Unterstützung vom Jobcenter.

Das Jobcenter unternimmt erhebliche Anstrengungen, um Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Vermittlungshemmnissen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Eine Möglichkeit dazu bieten noch immer die sogenannten Arbeitsgelegenheiten, die weithin als Ein-Euro-Jobs bekannt sind. „Sie sind ein wichtiges Element, um wieder in den Alltag zu kommen und mit anderen Menschen zu interagieren“, sagt Dudszus. Ein-Euro-Jobs seien ideal für Betroffene, „die wieder einen Einstieg brauchen“.

Behörde macht Coachingangebote

Bei Bedarf macht das Jobcenter auch Coachingangebote: Die Mitarbeiter der Behörde betreuen dabei intensiv und in kurzen Abständen – mitunter ein- bis zweimal pro Woche – ihre Klienten. „Es geht dabei darum, persönliche Probleme zu reduzieren, damit wieder an Arbeit gedacht werden kann“, erläutert Dudszus. Jugendliche bedürften besonders intensiver Betreuung. Wichtig sei der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. „Das gelingt meistens auch. Wir versuchen, die Jugendlichen auf dem Weg ein Stück zu begleiten.“

Eine weitere Möglichkeit, langjährig Arbeitslose wieder zu beschäftigen, sind seit Anfang 2019 die geförderten Arbeitsstellen. Dabei erstattet das Jobcenter in den ersten beiden Jahren 100 Prozent der Lohnkosten – „wenn auch auf einem sehr niedrigen Niveau“, wie Dudszus sagt. Denkbar seien solche Arbeitsstellen etwa als zusätzliche Unterstützung in Seniorenheimen oder als Hausmeisterhilfen. In Barsinghausen gebe es neun solcher geförderter Arbeitsstellen, im Zuge der Corona-Krise seien drei weitere hinzugekommen.

Jobcenter braucht Partner

Die früher häufig gewährten Eingliederungszuschüsse für Unternehmen, die langfristig Arbeitslose einstellen, haben sich in Zeiten des Fachkräftemangels hingegen überholt. „Sie sind nicht mehr das Mittel der Wahl“, sagt Claudia Dudszus.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist das Jobcenter auf Partner und Bildungsträger angewiesen, die Plätze für die Jobcenter-Kunden bereitstellen. Die Labora-Jugendwerkstatt gehöre dazu, berichtet die Bereichsleiterin. „Auch die Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative ist ein wichtiger Partner.“ Dort könnten die Mitarbeiter „in viele verschiedene Arbeitsbereiche hineinschnuppern.“

