Seltene Sportart: Verein Victoria Stemmen sucht junge Kunstradfahrer

Finanzielle Unterstützung für sieben gemeinnützige Vereine und Institutionen aus der Deisterstadt: Aus dem Reinerlös des Volksbank-Gewinnsparens gehen insgesamt 5700 Euro an den Heimat- und Kulturverein Stemmen, an den Waldkindergarten und den Marienkäfer-Kindergarten, an die IG Eltern geistig Behinderter, an den TSV Groß Munzel und die Feuerwehr Barsinghausen sowie an die Freunde von Germania.