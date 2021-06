Barsinghausen

Mindestens einer, wenn nicht sogar schon zwei verlorene Jahrgänge: „Es sieht leider düster aus in der Schwimmausbildung“, sagt Thomas Struß, Vorsitzender des Schwimmclubs Barsinghausen (SCB). Die Corona-Pandemie hat eine Lücke geschlagen. Monatelang waren die Schwimmbäder zu. Das Lehrschwimmbecken bei der Adolf-Grimme-Schule steht wegen eines Sturmschadens immer noch nicht wieder zu Verfügung. 

Kaum Ausweichmöglichkeiten

Der verpasste Schwimmunterricht sei in Gänze nicht aufzuholen. Da es kaum Ausweichmöglichkeiten gebe, werde der Stau bei den Anfängerkursen immer größer, sagt Struß. Immerhin kann der Verein die Seepferdchenkurse, die wegen Corona unterbrochen wurden, inzwischen fortsetzen und dafür das Nichtschwimmerbecken des Deisterbads nutzen. Pro Gruppe dürfen es zehn Kinder und bis zu drei Betreuer sein. So ist es mit dem Ordnungsamt in Barsinghausen abgestimmt.

Neue Anfängerkurse in Sommerferien

Neue Seepferdchenkurse will der Schwimmverein in den Sommerferien organisieren. Wie viele durchführbar sind, müsse man sehen. Vielleicht vier, sagt der SCB-Vorsitzende. Die Trainer stünden zumindest bereit. Auch in den Herbstferien und vielleicht sogar in den Weihnachtsferien soll es Anfängerkurse für Kinder geben.

SCB hat einen neuen Vorstand Der Schwimmclub Barsinghausen (SCB) hat die Wettkampf- und Trainingspause genutzt, um mit Unterstützung des Landessportbund-Beraterteams eine neue Vorstandsstruktur und Satzung zu erarbeiten. Beides wurde in der Jahresversammlung beschlossen. Dem Vorsitzenden Thomas Struß stehen nun mit Tobias Meier (Vereinsentwicklung), Frank Glitz (Finanzen), Yvonne Schmidt (Sport) sowie den Jugendleiterinnen Inga Klöber und Eva Beuse gleich fünf neue Vorstandsleute zur Seite. Darüber hinaus gibt es neun weitere Ausschussmitglieder unterhalb des Vorstands, damit man sich Aufgaben noch besser teilen kann. Der SCB wird 70 Jahre alt, was am 11. September am Deisterbad gefeiert werden soll und nun vorbereitet werden muss. Schon 60 Jahre dabei sind Günter Busche und Bernd Rinder. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Wolfgang Bock und Ulrike Jentsch in der Mitgliederversammlung geehrt. Heinz Mießen ist vor 40 Jahren eingetreten, Uwe Kass vor 30 Jahren und Felix Struß vor 25 Jahren.

Der SCB tut, was er kann. Seit März dürfen die Schwimmer in kleinem Umfang wieder ins Wasser. In enger und konstruktiver Zusammenarbeit mit Ordnungsamt und Deisterbad hätten Trainingsangebote geschaffen werden können, berichtet Struß. Außerdem ist im Deisterbad der neue Kraft- und Gymnastikraum fertig. In Eigenleistung hat der Verein dafür über den Winter Räume hinter der Terrasse der Cafeteria umgebaut und von den Stadtwerken gepachtet. Aktuell hat der SCB 330 Mitglieder. Fast alle seien trotz der Einschränkungen bei der Stange geblieben, es habe nur 15 Austritte gegeben.

Von Jennifer Krebs