Barsinghausen

Politik und Verwaltung in Barsinghausen sind offenbar fest entschlossen, das mit Abstand größte öffentliche Bauprojekt der vergangenen Jahrzehnte in Angriff zu nehmen: die Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals, die nach aktuellen Schätzungen mindestens 46 Millionen Euro kosten wird. Allerdings ist in dieser Summe die Gestaltung der Außenanlagen – die ein wichtiger Teil des neuen Schulkonzepts sein sollen – noch nicht berücksichtigt.

Der städtische Schulausschuss hat in einer Onlinesondersitzung am Freitagabend zwar noch nicht über den Planungsstart für das Mammutprojekt abgestimmt – das hatte aber eher formale Gründe. Die Verwaltung hatte die umfangreiche Beschlussvorlage zum Thema sehr kurzfristig fertiggestellt, sodass die Fraktionen noch Beratungsbedarf angemeldet haben. Über die europaweite Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen soll nun der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18. März entscheiden.

Masterplan ist einvernehmlich erarbeitet

In der Sitzung am Freitag stand die Erläuterung der Vorplanungen und des sogenannten Masterplans für das Schulzentrum im Mittelpunkt. Architektin Tanja Remke schilderte dem Ausschuss, wie ein Projektteam in den vergangenen Monaten in zahlreichen Sitzungen und Workshops die Planungsgrundlagen erarbeitet hatte, die nun weiterverfolgt werden sollen. Remke war im vergangenen Jahr als Moderatorin hinzugezogen worden, nachdem es zunächst atmosphärische Störungen zwischen den Schulvertretern und dem beauftragten Architekturbüro aus Gifhorn gegeben hatte.

So sieht der Hof des Schulzentrums Am Spalterhals mit dem D-Trakt der Lisa-Tetzner-Schule derzeit aus. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Der nun einvernehmlich präsentierte Masterplan für das Schulzentrum unterscheidet sich deutlich von den ersten, von den Schulen kritisierten Sanierungsplänen. Die wichtigste Änderung ist, dass das alte Mensagebäude des Schulzentrums nicht abgerissen, sondern saniert und für eine multifunktionale Nutzung mit Proben- und Kleinkunstbühnen sogar noch aufgewertet werden soll. Auch der von der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) genutzte D-Trakt des Schulzentrums soll saniert und nicht ganz neu gebaut werden.

Zwei neue Gebäudetrakte geplant

Um die räumlichen Anforderungen und die pädagogischen Konzepte der LTS und des Hannah-Arendt-Gymnasiums erfüllen zu können, sind zwei neue Gebäudetrakte auf dem Areal des Schulzentrums notwendig, wie Remke erläuterte: ein Anbau an den D-Trakt mit Verwaltungs- und Funktionsräumen für die Oberschule und ein Trakt zur Erweiterung des C-Turmes, in den die oberen Jahrgänge des Gymnasiums einziehen sollen.

Die Pläne sehen vor, dass ein sogenanntes Campuskonzept realisiert werden soll. Die große Hoffläche zwischen Mensa, D-Trakt und G-Trakt soll aufwendig umgestaltet und zu einer Plaza als gemeinsamem Mittelpunkt für das gesamte Schulzentrum entwickelt werden. Die Pläne sehen zudem vor, dass auf den zurzeit öden Freiflächen rings um die Gebäude des Schulzentrums fünf einzelne Höfe mit thematisch unterschiedlichen Schwerpunkten angelegt werden. Die Oberschule soll zudem künftig einen eigenen attraktiven Haupteingang von der Plaza aus erhalten, um die Bedeutung und Sichtbarkeit der LTS innerhalb des Schulzentrums zu erhöhen.

„Kostenschätzung ist belastbar“

„Die Campusvariante macht das Schulzentrum so attraktiv, dass es auch über Barsinghausen hinaus Schüler anlocken kann“, sagte Remke. Sie versicherte dem Ausschuss, dass den Kostenschätzungen belastbare Zahlen und Vergleichswerte anderer Schulbauprojekte zugrunde lägen. „Wir haben keine goldenen Wasserhähne eingeplant.“

Für das Campuskonzept und die Arbeit des Projektteams gab es in der Ausschusssitzung viel Lob. HAG-Schulleiterin Silvia Bethe und LTS-Schulleiter Markus Vehrenkamp bedankten sich besonders bei Remke für deren Engagement als Moderatorin. Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) lobte die „Strahlkraft nach draußen“, die das Schulbauvorhaben besitze. „Ich bin ein Fan des Campuskonzepts und werbe dafür“, sagte er. Für die Stadt sei es allerdings „eine Herausforderung, das Projekt finanziell zu stemmen“.

Fünf bis sieben Jahre Bauzeit?

SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Messing warb dafür, die endgültige Entscheidung über die Ausschreibung im Rat kurzfristig zu treffen und nicht weiter zu verzögern. Ulrike Westphal (Grüne) sprach von einem „tollen Prozess und einem klasse Ergebnis“, kritisierte aber die späte Übermittlung der Beschlussvorlage als „Zumutung“. Günter Gottschalk (SPD) verwies darauf, dass bei den Baukosten „am Ende eine Fünf vorne stehen dürfte“.

Die Verwaltung geht davon aus, dass bei einer schnellen Ausschreibung im Herbst dieses Jahres das Planungsbüro gefunden sein könnte, das alle weiteren Sanierungsschritte plant und begleitet. Etwa ein Jahr dürften die Planungen dauern, sodass wohl 2023 mit dem Umbau begonnen werden könnte. „Wir müssen uns dann auf fünf bis sieben Jahre Bauzeit einstellen“, sagte der Erste Stadtrat Thomas Wolf.

Von Andreas Kannegießer