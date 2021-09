Barsinghausen

Mitglieder der Architektenkammer Niedersachsen waren schon dort. Die Parteien nutzten während des Wahlkampfs ihre Stadtspaziergänge, um am Thie vorbeizuschauen, und auch der Kulturverein Krawatte hat sich bereits Gedanken gemacht, wie man das fast 200 Jahre alte Gebäude für die Allgemeinheit nutzbar machen könnte. Jetzt hat die SPD-Ratsfraktion einen Beschlussvorschlag eingereicht, der am Donnerstagabend im Bauausschuss behandelt werden soll. Die Idee: Die Stadt soll das baufällige Fachwerkhaus am Thie, Marktstraße 18, erwerben, sanieren und – wenn möglich – einen Jugendtreff einrichten.

Die SPD-Fraktion ist sich sicher: „Nur der Erwerb der Stadt kann gewährleisten, dass dieses Stadtbild prägende Gebäude in seinem Erscheinungsbild erhalten bleibt“. Das 194 Jahre alte Haus, das bis vor ein paar Jahren einen Friseursalon beherbergte, ist laut Antrag „unbedingt erhaltenswert“, weil es eines der wenigen noch erhaltenen Gebäude sei, die einen Eindruck vermittelten, wie die Marktstraße noch vor Jahrzehnten ausgesehen habe.

Mit dem Ankauf solle zum einen verhindert werden, dass das Gebäude „weitere Jahre vor sich hin gammelt, bis es zusammenfällt“, wie im Antrag steht. Zum anderen solle ermöglicht werden, das Haus nach einer umfassenden Sanierung als gemeinwohlorientierte, die Innenstadt belebende Einrichtung zu nutzten.

„Wir wollen, dass dieses historische Kleinod für die Stadt erhalten bleibt“, sagte Fraktionsvorsitzender Peter Messing auf Nachfrage und schiebt nach: „Natürlich nicht als Spielhalle oder Pizzeria.“

„Jugend gehört in die Innenstadt“

Bezüglich der Frage nach der Nutzung gibt sich Messing aufgeschlossen. Man müsse sich mit den unterschiedlichen Interessengruppen zusammensetzen und die Schnittmenge ermitteln. „Ein Jugendtreff wäre aber eine schöne Idee“, lobt Messing den Vorschlag seiner Fraktion. Mit einer solchen Einrichtung würden Politik und Verwaltung ein Zeichen setzen, dass die Jugend in die Mitte der Gesellschaft und somit auch in die Innenstadt gehöre, ist im Antrag zu lesen.

Nach dem Wegfall des Jugendzentrums vor mehr als einem Jahrzehnt und der Umgestaltung des Thies, den zahlreiche Jugendliche bis dahin als Treffpunkt genutzt hatten, fehle den Jugendlichen aus Barsinghausens Südstadt und denen, die aus den Ortsteilen in die Kernstadt kommen, ein Treffpunkt. Der Jugendraum in der KGS Goethestraße und das Jugendhaus auf Klein Basche – beide in der Nordstadt gelegen – seien räumlich sehr begrenzt, die Schaffung eines weiteren Treffpunkts für Jugendliche daher geboten. „Zudem haben wir in der Innenstadt deutlich mehr Senioreneinrichtungen als Jugendeinrichtungen – da kann man für die Jugend nie genug tun“, betont Messing.

Standort mit gesellschaftlicher Kontrolle

Die Fraktion argumentiert, der zentrale Standort am Thie gewährleiste die Nutzung des Gebäudes als Jugendzentrum. Bereits jetzt sei die Innenstadt ein Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche aus allen Ortsteilen verstärkt aufhielten. Das Gebäude genüge aufgrund seiner Substanz und Größe den Ansprüchen einer solchen Einrichtung, zudem gewährleiste der Ort eine gesellschaftliche Kontrolle, „ohne dass die Kinder und Jugendlichen zu sehr unter Beobachtung stehen“.

Laut Messing ist die Idee der Einrichtung eines Jugendtreffs allerdings nur eine von mehreren Möglichkeiten. Wichtig sei zunächst, die Kosten des Erwerbs und der Sanierung sowie mögliche Einschränkungen aufgrund des Denkmalschutzes zu klären. Es gäbe natürlich eine finanzielle Schmerzgrenze, so Messing. „Daher ist bei der Finanzierung natürlich Fantasie gefragt. Es gibt sicherlich Fördermittel, etwa zur Innenstadtsanierung, und womöglich private Träger, die eine solche Einrichtung unterhalten könnten“, glaubt der Fraktionsvorsitzende.

Zwei grundsätzliche Fragen

Messing ist jedoch auch bewusst, dass es vonseiten der Stadt zunächst ganz grundsätzliche Fragen zu klären gibt: Will der Eigentümer das leer stehende Gebäude verkaufen, kann man ihn zum Verkauf oder zumindest zu einer Sanierung und Vermietung an gemeinwohlorientierte Vereine oder Initiativen zwingen? Und: Ist das alte Fachwerkhaus überhaupt noch in einem baulichen Zustand, der einen Kauf und die Sanierung rechtfertigt?

