Barsinghausen

Ein 25-jähriger Barsinghäuser hat am Sonnabendnachmitag seine Mutter, die ihm gegenüber vormundschaftsberechtigt ist, angerufen und ihr gedroht, sie umzubringen. Als die Polizei an der Wohnung des alkoholkranken Mannes ankam, hielt er sich selbst ein Taschenmesser an die Kehle und drohte, sich selbst und auch die Beamten umzubringen. Außerdem erwähnte er laut Polizei, dass er auch im Besitz einer Schusswaffe sei.

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei musste eingesetzt werden, um den Betrunken festzunehmen. Dies gelang den Beamten durch einen Notzugriff. Der Mann blieb bei dem Einsatz unverletzt, teilte die Polizei mit. Er habe die Beamten bei der Festnahme beleidigt und bedroht. Mehrere Strafanzeigen wurden eingeleitet und der 25-Jährige wurde in die Psychiatrie Wunstorf eingewiesen.

Von Lisa Malecha