Das Szenario ist vor allem für ältere Menschen beängstigend: Ein Schwächeanfall oder ein anderes Gesundheitsproblem erfordert eine sofortige Pause und vielleicht auch die Hilfe anderer. Zwar ist glücklicherweise eine Bank in der Nähe – aber weit und breit kein Passant. Ein solches Erlebnis kann bei den Betroffenen sogar Panik auslösen, weiß Doris Eickemeyer, die schon einige Erlebnisberichte gehört hat. Die Vorsitzende des Ronnenberger Seniorenbeirates hat für ihr Gremium jetzt einen Antrag an den Rat der Stadt gestellt, der schnellere Hilfe in Notfällen dieser Art möglich machen könnte.

Nummerierung soll Hilfseinsätze erleichtern

In lebensbedrohlichen Situationen kommt es nämlich oft auf Minuten an. Aber gerade in einem solchen Zustand ist es für den Betroffenen möglicherweise schwer, einen klaren Kopf zu behalten. In welcher Straße befinde ich mich gerade? Oder vielleicht kommt der Hilfesuchende nicht einmal auf den Namen des Stadtteils, gar nicht zu sprechen von Bänken die irgendwo in Wald oder Flur aufgestellt wurden. Aus Sicht des Seniorenbeirats könnten ein Bänke-Kataster und eine Nummerierung der Ruheeinrichtungen einen Notruf deutlich vereinfachen.

„Manche Bänke sind so abgelegen, dass nicht ständig jemand in der Nähe ist. Das ist ein Trauma“, sagt Eickemeyer. Die Aufstellung der Bänke ist aber in freier Natur durchaus sinnvoll, da sie gerade auf längeren Spaziergängen oder Wanderungen zu willkommenen Pausen einladen. Gleiches gilt für entsprechende Einrichtungen für Einkäufer in der Stadt. Hier kann man sich auch gemütlich zum Klönen niederlassen. „Im Interesse aller Bürger, jedoch insbesondere auch älterer Bürger, wurden von der Stadt Ronnenberg und auch dem Seniorenbeirat Bänke aufgestellt“, stellt der Beirat in seinem Antrag fest. Eine Nummerierung soll nun den Nutzen der Bänke zusätzlich erweitern.

„Nummern retten Menschenleben“

Die einzelnen Nummern der Bänke sollen nach Ansicht der Seniorenvertreter zusammen mit einer Ortsbeschreibung in einem Kataster erfasst werden. Diese Liste würde dann einerseits der Verwaltung für die Instandhaltung und Kontrolle der Bänke nutzen. Andererseits könnte anhand der Liste in der Rettungsleitstelle jede Ruhebank direkt angesteuert werden. Der Notleidende muss dazu keinerlei Orientierung haben, sondern lediglich die Nummer von der Bank ablesen. Im besten Fall spart das wertvolle Minuten für die Rettungskräfte. „Nummern retten Menschenleben“, fasst Eickemeyer die Initiative zusammen.

Die politischen Gremien beraten voraussichtlich nach der Sommerpause erstmals über den Antrag des Seniorenbeirats.

