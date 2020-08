Ronnenberg

Die Ronnenberger Kindertagesstätte Lummerland freut sich über ein neues Gefährt. Mit dem sogenannten VRmobil-Kinderbus können die Erzieherinnen bis zu sechs ihrer kleinen Schützlinge transportieren oder einfach nur durch die Gegend schieben. Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen hat die Kita Lummerland als eine von sechs Kinderbetreuungseinrichtungen in ihrem Geschäftsgebiet ausgewählt, die einen der komfortablen Krippenwagen gespendet bekommen. Alle sechs der Gefährte im Wert von jeweils 3000 Euro sind inzwischen an die Einrichtungen übergeben worden.

Laut Volksbank sind die Kinderbusse zugelassen für den Transport von Kindern bis zu drei Jahren. Sie sind ausgestattet mit ergonomischen, verstellbaren Sitzen und Kopfstützen sowie einem Verdeck als Sonnen- und Regenschutz. Im Inneren befinde sich zudem eine Gepäckablage, sodass die Fahrzeuge für kleine Ausflüge in die Umgebung bestens geeignet seien, heißt es in der Mitteilung. Die Volksbank hat die Kinderbusse aus dem Reinertrag des Gewinnsparens finanziert. Alle rund 15.000 Gewinnsparer der Bank tragen nach Angaben des Instituts mit ihren Losen dazu bei, dass die Volksbank in ihrer Region Zuwendungen für soziale, kulturelle oder andere gemeinnützige Zwecke vergeben kann. Um die Spende eines der Kinderbusse hatten sich Kinderbetreuungseinrichtungen im Frühjahr bei der Volksbank bewerben können.

Von Andreas Kannegießer