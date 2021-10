Ronnenberg

Knapp ein Vierteljahr ist es her, dass die jugendliche Bevölkerung Ronnenbergs das 3. Jugendparlament (Jupa) der Stadt gewählt hat. Nach dieser ungewöhnlich langen Zeitspanne kommt die Jugendvertretung am Donnerstag, 28. Oktober, um 16 Uhr erstmals zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Hauptziel der Veranstaltung im großen Saal des Gemeinschaftshauses in Ronnenberg ist es, dass sich die Mitglieder gegenseitig kennenlernen – und die Träger der verschiedenen Ämter neu gewählt werden.

Die Wahlbeteiligung von 5,13 Prozent der wahlberechtigten Jugendlichen bleib erneut hinter den Erwartungen zurück, obwohl als Wahlzeitraum extra der Frühsommer ausgewählt worden war, um die Wahlbeteiligung in der Ferienzeit nicht zu schmälern. Die Aufarbeitung dessen solle gemeinsam mit dem neuen Gremium geschehen, kündigte der zuständige Teamleiter Lars-Ove Frohner im Bildungsausschuss an. Überhaupt sind viele Erwartungen mit dem neuen Jupa verknüpft. So hat auch der neue Stadtjugendpfleger Christian Hornig angekündigt, möglichst bald den ersten Kontakt zum Jugendparlament aufnehmen zu wollen. Gemeinsam will er eine Bedarfsermittlung umsetzen, wo in der Stadt welche Freizeitangebote für Jugendliche gemacht werden sollen.

Nur Zoe Bulinski tritt wieder an

Dabei muss sich das Jugendgremium zunächst erst einmal selbst finden. Mit Zoe Bulinski ist nur ein Mitglied der alten Besetzung erneut zur Wahl angetreten. Alle anderen – unter ihnen auch Jugendbürgermeister Till Leander Schröder – haben sich, überwiegend aus schulischen Gründen, zurückgezogen. Insgesamt war die Arbeit der Jugendlichen in der zurückliegenden Wahlperiode stark von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Mit neuem Personal und frischen Ideen will sich das Jupa nun wieder mehr bemerkbar machen. Das Jugendparlament hat in allen Fachausschüssen des Rates ein Rede- und Antragsrecht.

Von den 120 abgegebenen Stimmen konnte Gowtham Paskaran 20 für sich gewinnen – also jede sechste. Auf den weiteren Plätzen folgten Tom Blume mit 16 Stimmen sowie Anton Jacob Halbrügge, Victoria Rusu und Joanna Marie Watad, die jeweils eine Stimme weniger erhielten. Ebenfalls dem Jupa angehören werden Lorenzo Bianco, Jasmeh Kaur Bandesha, Malina Helms und Zoe Bulinski. Zudem stehen mit Sainthavi Paskaran und Len Jonathan Schmidt zwei Nachrücker bereit, die zunächst keine ausreichende Anzahl an Stimmen erhalten hatten.

Das Jugendparlament in Ronnenberg wurde 2017 erstmals gewählt. Die Initiative zu seiner Gründung geht auf die spätere erste Jugendbürgermeisterin Julia Schulze zurück. Diese hatte sich 2016 an die Verwaltung gewandt und dort die Unterstützung von Bürgermeisterin Stephanie Harms erhalten.

Von Uwe Kranz