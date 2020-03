Nach Aufruf: Viele wollen bei der Gemüseernte mithelfen

Ronnenberg

Ann-Marie Rösler strahlt über das ganze Gesicht. „Wir sind total happy“, sagt die junge Frau. Nachdem in der vergangenen Woche ein Artikel veröffentlicht worden war, in dem die kritische Lage bei einigen landwirtschaftlichen Betrieben aufgrund der fehlenden Erntehelfer geschildert wurde, hatten sich viele Menschen bei ihr gemeldet und Unterstützung angeboten.

Rösler selbst arbeitet in Ronnenberg bei der Voges Gemüse GmbH in der Disposition für Ein- und Verkauf. Sie hatte beklagt, dass aufgrund der Corona-Krise viele Arbeiter, die sonst aus Rumänien kamen, in ihrer Heimat bleiben müssen. Von ursprünglich elf Helfern waren nur drei vor Ort. Das habe den Betrieb vor ein riesiges Problem gestellt.

Viele Menschen haben sich gemeldet

Der Porree sei inzwischen geerntet und stehe vor der Halle. Noch sei es wegen der niedrigen Temperaturen möglich, das Gemüse draußen zu lagern. Sollte es wärmer werden, verkomme die Ernte jedoch. Der Betrieb wolle mit allen Mitteln verhindern, Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Umso größer ist die Freude bei Rösler, dass so viele Anrufe kamen.

„Ganz viele Schüler und Studenten haben sich gemeldet“, erzählt sie. Es seien sogar so viele gewesen, dass sie am Ende einigen absagen musste. „Es haben sich mehr Menschen gemeldet, als wir Arbeit haben.“ Sie habe aber Namen und Nummern notiert, vielleicht um Kollegen zu unterstützen, die vor ähnlichen Problemen stünden. „Oder falls hier mal jemand abspringt.“ Denn der Job sei nicht leicht, sondern kalt, nass und schmutzig. Außerdem müssen die Helfer viel stehen. Und: Bezahlt wird nur der Mindestlohn.

Zu den Erntehelfern gehört auch Inga Behre, die sonst im Schuldienst tätig ist. Quelle: Janna Silinger

Was also motiviert die überwiegend jungen Leute, sich in die Halle zu stellen, um Porree zu waschen und abzupacken? Die Auszubildende Marieke will vorsorglich ihrem Lagerkoller entgegenwirken, wie sie sagt. „Außerdem hab ich keine Schule“, ergänzt sie. Studentin Friederike erzählt, dass sie mehr freie Zeit hat, weil die Universität geschlossen ist. Hinzukomme, dass sie dort einspringen wolle, wo momentan Arbeitskraft fehle. Anstrengend sei der Job aber schon, finden die jungen Frauen.

Da helfen, wo Hilfe benötigt wird

Das sieht Inga Behre grundsätzlich zwar ähnlich. Doch sie sei im Umfeld eines landwirtschaftlichen Betriebes aufgewachsen und diese körperliche Tätigkeit deshalb gewohnt, erzählt sie. Normalerweise sei sie im Schuldienst als pädagogische Mitarbeiterin tätig. Da die Schule derzeit geschlossen ist, habe sie eine andere Tätigkeit gesucht. „Ich wollte die Zeit nutzen, um da zu helfen, wo Hilfe benötigt wird“, sagt sie. Es sei wichtig, seinen Teil zur Bewältigung der Krise beizutragen.

Außerdem sei die Arbeit eine gute Abwechslung zu dem, was man sonst den ganzen Tag machen würde. Und am Laufband sie den Kopf frei, vergesse einfach mal das Thema Corona, was sonst derzeit über allem schwebe, sagt Behre.

Versorgung darf nicht einbrechen

Ann-Marie Rösler kann nicht oft genug betonen, wie erleichtert sie ist. Die Versorgung der Bevölkerung, davon ist sie überzeugt, steht an erster Stelle. Und seitens der Händler sei die Nachfrage derzeit besonders hoch. „Noch verläuft ja alles friedlich“, sagt die junge Frau. Doch sollte es an Nahrungsmitteln mangeln, würde das schnell anders aussehen, gibt sie zu bedenken. Ein Grund mehr zur Freude darüber, dass sich helfende Hände eingefunden haben.

Derzeit arbeiten bei Voges zwar genug Erntehelfer mit, dennoch würde Rösler sich über weitere Interessierte für den Fall freuen, dass Berufskollegen ebenfalls Hilfe benötigen oder Helfer abspringen. Interessierte können sich per E-Mail an verkauf@voges-gemuese.de wenden oder unter Telefon (0 51 09) 51 33 40 anrufen. Rösler weist darauf hin, dass jeder sein Arbeitspensum flexibel gestalten kann.

