Ronnenberg

Entgegen dem allgemeinen Trend ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ronnenberg von Mittwoch auf Donnerstag erstmals in dieser Woche wieder gestiegen. Sie liegt nun bei nun bei 84,5 – zuvor betrug der Wert 72,5. Im regionsweiten Vergleich hat die Stadt damit wieder die Spitzenposition übernommen. Seit Mittwoch hat das Gesundheitsamt drei neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen erhöht sich damit auf 1050. Am Donnerstag gelten noch 42 Personen in Ronnenberg an Covid-19 erkrankt. Das ist eine weniger als einen Tag zuvor, da vier weitere Menschen als genesen gelten und aus der Statistik gestrichen wurden.

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut aktuell mit 49,2 angegeben.

Von Uwe Kranz