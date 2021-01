Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat eine neue Option zur Lösung ihrer dringenden Raumprobleme gefunden: Die Verwaltung plädiert dafür, die früher von einer Krankenkasse genutzten Räume in dem zentral gelegenen Wohn- und Geschäftshaus an der Breiten Straße 7 anzumieten. So kann die Raumnot aus Sicht der Stadtverantwortlichen zumindest mittelfristig behoben werden. Langfristig sollte in Kooperation mit den Stadtwerken eine städtebauliche Lösung für das Gebäudeensemble am Rathaus II und den benachbarten Immobilien der Stadtwerke entwickelt werden, empfiehlt die Verwaltung den Barsinghäuser Ratsgremien.

Die Stadtverwaltung benötigt wegen der aktuell stark steigenden Zahl ihrer Bediensteten in den nächsten Jahren dringend zusätzliche Büroflächen. Nach einer Aufstellung aus dem Herbst vergangenen Jahres muss die Stadt demnach Raum für etwa 45 Arbeitsplätze neu beschaffen. Die Verwaltung hatte die Raumnot eigentlich beseitigen wollen, indem zusätzliche Büros im geplanten Neubau für die Wilhelm-Stedler-Grundschule geschaffen werden sollten. Der Rat hatte diesen Vorschlag im vergangenen Sommer allerdings mit knapper Mehrheit abgelehnt.

Büroräume müssen umgebaut werden

In den Wochen danach hatte die Stadtverwaltung andere Optionen geprüft und festgestellt, dass wohl nur ein Anbau an eines der beiden Rathäuser infrage komme, weil anderswo Büroflächen nicht zu haben seien. Das hat sich nun aber geändert: Die Stadt hat laut Beschlussvorlage für den Rat die Möglichkeit, die früheren AOK-Büros auf zwei Etagen an der Breiten Straße 7 anzumieten. Die Räume müssten allerdings für rund 233.000 Euro für die Belange der Stadtverwaltung umgebaut werden.

Wie die Verwaltung in ihrer Vorlage erläutert, könnten dann an der Breiten Straße mindestens 20 städtische Bedienstete auf 520 Quadratmetern Fläche arbeiten. Weitere sieben Arbeitsplätze könnten gesichert werden, wenn die Bürocontainer hinter dem Rathaus II länger als geplant genutzt werden. Eigentlich läuft die befristete Baugenehmigung für die Container im Frühjahr aus, kann aber offenbar nochmals verlängert werden.

Weitere sieben Arbeitsplätze sollen in der Wohnung im Verwaltungsgebäude auf dem Baubetriebshof entstehen. Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat dem Umbau bereits zugestimmt. Das vierte Puzzleteil im Bemühen um mehr Platz für die Verwaltung ist die Verlängerung des Mietvertrags für Büros im Stadtwerke-Gebäude an der Poststraße. Dort sind derzeit elf Bedienstete des Tiefbauamts untergebracht. Die Stadtwerke könnten sich „durchaus vorstellen, den eigentlich befristeten Mietvertrag noch einmal um eine mittelfristige Perspektive zu verlängern“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Entwicklung an der Poststraße ist langfristiges Ziel

Über das neue, vorläufige Raumkonzept soll der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 26. Januar entscheiden. Langfristig sieht die Stadtverwaltung die Möglichkeit zur Schaffung zusätzlicher Büroflächen im Bereich des Rathauses II und der Nachbargebäude der Stadtwerke. In ihrer Vorlage nennt die Verwaltung als Ziel, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken „eine grundlegende Überplanung für den Bereich vorzunehmen“. So könne eine städtebauliche Entwicklung angestoßen werden, „die auch qualitativ einen Mehrwert für die Stadt Barsinghausen erbringen kann“.

