Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung braucht wegen der steigenden Zahl ihrer Bediensteten dringend zusätzliche Büroflächen. Nach einer ersten Prüfung der verschiedenen Handlungsoptionen kommt aus Sicht der Verwaltung nur die Erweiterung eines der beiden Rathäuser in Betracht. Für grundsätzlich geeigneter halten die Verwaltungsplaner einen Ergänzungsbau hinter dem Rathaus II am Deisterplatz. Allerdings ist derzeit unklar, ob sich dort auch die zusätzlich benötigten Parkplätze unterbringen lassen werden. Eine eindeutige Empfehlung für einen der beiden Rathausstandorte spricht die Verwaltung deshalb zurzeit noch nicht aus.

Büros für etwa 45 Bedienstete fehlen

In den beiden Rathäusern fehlen nach einer Prognose der Stadtverwaltung in den nächsten Jahren Büros für rund 45 Bedienstete. Tatsächlich könne der Bedarf auch noch höher ausfallen, betont die Verwaltung in einer Informationsvorlage für die Ratsgremien. Die Stadt plant zurzeit mit rund 800 Quadratmetern Bürofläche, die zusätzlich benötigt werden. Einschließlich Neben- und Sanitärräumen summiert sich der Raumbedarf auf insgesamt 1100 Quadratmeter.

Etliche Varianten scheiden aus

Die Stadtverwaltung hatte die Raumnot eigentlich beseitigen wollen, indem zusätzliche Büros im geplanten Neubau für die Wilhelm-Stedler-Grundschule geschaffen werden sollten. Die Bauverwaltung hatte vorgeschlagen, zwei zusätzliche Bürogeschosse auf dem südlichen Gebäudeflügel am Mont-Saint-Aignan-Platz zu planen. Mit knapper Mehrheit hatte der Rat im Juli diese Variante allerdings abgelehnt und sich für ein neues Schulgebäude ohne Büros für Stadtbedienstete ausgesprochen.

Keine überzeugenden Alternativen

Seither hat die Verwaltung nach anderen Alternativen gesucht und verschiedene Varianten geprüft. Die meisten davon scheiden allerdings aus: Der Abriss und Neubau des alten Stadtwerke-Gebäudes an der Poststraße kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage. Ein Auszug der Arbeitsagentur aus dem Rathaus II ist ebenso wenig denkbar, weil die Behörde ebenfalls eher mehr als weniger Büroflächen benötigt, die aber in der Umgebung nicht vorhanden sind. Freie Büroflächen in der City gibt es in der erforderlichen Größe nicht, und auch den Bau eines sogenannten Technischen Rathauses auf dem Areal des Baubetriebshofes hält die Verwaltungsleitung für keine gute Idee, weil der Betriebshof das Grundstück selbst benötigt.

Immerhin könnte die leer stehende Wohnung im Obergeschoss des Betriebshofgebäudes so hergerichtet werden, dass dort sechs bis sieben Arbeitsplätze untergebracht werden können. Allerdings reicht das längst nicht aus, um die Raumnot zu beheben.

Rathaus II ist gut angebunden

Ein Erweiterungsbau auf dem Grundstück des Rathauses I an der Bergamtstraße kommt aus Sicht der Verwaltung zwar grundsätzlich in Frage, allerdings bestehen auch Bedenken. So halten die Stadtplaner in der Verwaltung das Erscheinungsbild des Rathauses I schon jetzt für problematisch, weil der erste Anbau „ohne Rücksichtnahme auf den historischen Bestand“ geplant worden sei. Auch im Hinblick auf das benachbarte Denkmalensemble von Kloster und Klosterkirche sei die Erweiterung des Rathauses I „eher problematisch“. Bei einer Grundrissplanung, die noch am ehesten den ästhetischen Anforderungen am Standort genügen würde, wäre das benötigte Raumprogramm „nicht vollständig abbildbar“, wie die Verwaltung erläutert.

Auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus II am Bahnhof wäre Platz für einen Erweiterungsbau. Allerdings muss das Problem fehlender Stellplätze gelöst werden. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Den Standort des Rathauses II am Bahnhof zeichne eine „optimale Einbindung in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs“ aus, heißt es in der Informationsvorlage. Zudem liege es deutlich günstiger zu den Barsinghäuser Haupterschließungsstraßen. Hinter dem vorhandenen Gebäudekörper würde im Urteil der Planer zwar ein „massiver Baublock“ entstehen, der sich jedoch „städtebaulich unproblematisch einfügen“ würde.

Stellplätze sind Hauptkriterium

Als „maßgebliches Kriterium“ bei der Standortbetrachtung habe sich allerdings der Nachweis der geforderten Parkplätze an den beiden Standorten erwiesen. Nach den gesetzlichen Normen müssten demnach – unabhängig vom Standort – 34 zusätzliche Stellplätze bei einem Erweiterungsbau in der geplanten Größe nachgewiesen werden. Das ist offenbar eher am Rathaus II möglich – sofern die Stadt Barsinghausen rund 30 Stellplätze auf einem Nachbargrundstück unterbringen darf, das der Telekom gehört.

Eine Zusage dafür gibt es laut Stadtverwaltung allerdings noch nicht. Alternativ müsste die Stadt eine mehrstöckige Parkpalette bauen lassen, die wohl mindestens eine halbe Million Euro zusätzlich kosten würde. Am Rathaus I wäre eine solche Parkpalette sogar die einzige Möglichkeit, die Normen zu erfüllen.

Ausweichbüros in Flüchtlingsunterkunft?

Nach ersten groben Schätzungen der Stadtverwaltung würde allein der Baukörper für die Rathauserweiterung mindestens 4,1 Millionen Euro kosten. Überlegungen für eine Übergangslösung gibt es auch schon: Demnach könnten die von der Erweiterung betroffenen Bediensteten in der Bauphase in einem der beiden Gebäude der Flüchtlingsunterkunft an der Hannoverschen Straße arbeiten. Die Unterkunft für 96 Menschen sei derzeit nur zu rund einem Drittel belegt, erläutert die Verwaltung. Um eines der beiden Unterkunftsgebäude so herzurichten, dass darin vorübergehend Büroarbeit geleistet werden kann, kalkuliert die Stadt mit Umbaukosten von rund 150.000 Euro.

Von Andreas Kannegießer