Barsinghausen

Welche Regeln gelten während der Corona-Pandemie aktuell für den Sportbetrieb in Barsinghausen? Wie viele Menschen dürfen gemeinsam Sport treiben und wo? Die Barsinghäuser Stadtverwaltung registriert große Unsicherheiten bei Vereinen und Verbänden sowie Aktiven – vor allem angesichts der Abweichungen des neuen Infektionsschutzgesetzes des Bundes von der Landesverordnung. Die Stadt hat reagiert und ihren Rahmenhygieneplan Sport erneut angepasst, um den Vereinen eine Orientierung an die Hand zu geben, wie das städtische Schul- und Sportamt mitteilt.

„Bei der Vielzahl der aktuellen Vorschriften kann man schon mal den Überblick verlieren“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof. Die Verwaltung hatte ihren Rahmenplan seit der ersten Veröffentlichung im Mai 2020 bereits etliche Male an neue Regeln angepasst. „Die größte Veränderung ist jetzt die Einbeziehung des Infektionsschutzgesetzes des Bundes“, erläutert Schünhof. Es gelte nun bei einer Inzidenz von über 100 das Bundesgesetz, bei einer Inzidenz von unter 100 das Landesgesetz. Allerdings sind tägliche Wechsel der Regelungen nicht zu befürchten: Erst wenn an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Inzidenzzahlen unter 100 lägen, werde offiziell entschieden, dass das Bundesgesetz außer Kraft und die Niedersächsische Corona-Verordnung in Kraft trete, betont die Verwaltung. Maßgeblich seien stets die Zahlen des Robert-Koch-Instituts.

Kontaktloser Individualsport möglich

Zurzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover weit über 100, sodass das Infektionsschutzgesetz greift. Für den Sportbereich heißt das laut Stadtverwaltung, dass eine kontaktlose Ausübung von Individualsportarten möglich ist. Bedingung: Der Sport muss alleine, zu zweit oder mit den Mitgliedern des eigenen Haushaltes ausgeübt werden können. Besonders beim Begriff des Individualsports habe es in den vergangenen Wochen immer wieder Diskussionen um die richtige Auslegung gegeben, berichtet der Erste Stadtrat Thomas Wolf. „Unter Individualsportarten sind die Sportarten zu verstehen, die in der Regel nicht in Mannschaften organisiert sind“, erläutert er. Die bloße räumliche Verteilung von Spielerinnen oder Spielern einer Mannschaftssportart wie etwa Fußball auf einem für den Mannschaftssport gedachten Spielfeld stelle dagegen einen sogenannten Umgehungstatbestand dar und sei nicht zulässig. „Ein Training in der Form ist erst ab einer Inzidenz von unter 100 erlaubt“, betont der Erste Stadtrat.

Kinder unter 14 Jahren dürfen zurzeit im Freien Sport kontaktlos in Gruppen von höchstens fünf Kindern ausüben. „Ich freue mich, dass diese Möglichkeit für Kinder geschaffen wurde“, betont Schünhof. Allerdings müssen die betreuenden Personen in diesem Fall ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können, das nicht älter ist als 24 Stunden. Es darf aber kein Selbsttest sein.

Verwaltung empfiehlt Sport draußen

Auch wenn Sport mit Einschränkungen in der Halle erlaubt ist, so empfiehlt die Stadtverwaltung eindeutig das Sporttreiben im Freien. Dort sei nach aktuellem Kenntnisstand das Infektionsrisiko deutlich geringer als in Innenräumen, betonen Schünhof und Wolf. Die Stadt Barsinghausen lässt die städtischen Sporthallen im Sinne des Infektionsschutzes deshalb einstweilen geschlossen.

Die Stadtverwaltung hat geplante Regelungen für eine Inzidenz von unter 35 noch nicht in den aktuellen Rahmenhygieneplan aufgenommen. „Wer weiß, wie oft sich bis dahin noch etwas ändert“, meint Schünhof. Die aktuelle Fassung des Rahmenplans ist abrufbar unter www.barsinghausen.de auf der städtischen Website.

Von Andreas Kannegießer