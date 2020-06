Ostermunzel

Für die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Ostermunzel beginnt am Mittwoch, 24. Juni, der zweite Bauabschnitt. Damit endet auch die Sperrung für den Straßenverkehr zwischen Groß Munzel und Barrigsen: Fahrzeuge können dann wieder störungsfrei zwischen den beiden Ortschaften verkehren.

Fertig: Die neue Überquerungshilfe für Radfahrer am westliche Ortseingang von Ostermunzel. Eine solche soll nun auch am östlichen Eingang aus Richtung Lathwehren entstehen. Quelle: Frank Hermann

Auch die Buslinie 534 kann nach Abschluss der ersten Bauetappe die Strecke ab Mittwoch wieder regulär bedienen. Aus dem Ortskern Ostermunzel bleibt die Straße in Richtung Groß Munzel und Barrigsen jedoch weiterhin nicht passierbar, da die dortigen Kanalarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Mit Beginn des zweiten Bauabschnitts wird Mitte dieser Woche der östliche Ortsausgang in Ostermunzel für den Straßenverkehr gesperrt. Damit entfällt für die Zeit der Bauarbeiten die direkte Verbindung von und nach Lathwehren.

Überquerungshilfe für Radfahrer

Am östlichen Ortsausgang Ostermunzels wird in den nächsten Wochen ebenfalls eine Überquerungshilfe für Radfahrer errichtet, nach dem Vorbild einer entsprechenden neuen solchen Einrichtung am westlichen Ortsausgang. Außerdem stellen Bauarbeiter die Verbindung zum neu gebauten Radweg zwischen Ostermunzel und Lathwehren her. Parallel beginnen die Arbeiten am Regenwasserkanal von Ost nach West durch den gesamten Ort. Auch die Erneuerung der Gehwege wird schrittweise durch den Ort vorangetrieben.

Bis morgen soll die Straßensperrung auf der K 251 zwischen Groß Munzel und Ostermunzel abgebaut sein. Quelle: Frank Hermann

Aus Richtung Dedensen im Norden (K253) bleibt Ostermunzel weiterhin erreichbar. Eine Durchfahrt durch den Ort ist aber auch aus dieser Richtung nicht möglich. Eine Umleitungsstrecke über die Landesstraße 392, Bundesstraße 65 und Landesstraße 390 ist ausgeschildert.

Auch die Buslinie 570 wird bis zum Bauabschluss im Herbst 2021 umgeleitet und kann den Ort nicht auf der Ost-West-Achse passieren. Genauere Informationen gibt die Regiobus-Gesellschaft in den Aushängen an den Haltestellen sowie auf der Website www.regiobus.de.

Handzettel für die Anlieger in Ostermunzel

Anlieger, deren Grundstückseinfahrten für einige Tage nicht genutzt werden können, erhalten gesondert Informationen mithilfe von Handzetteln der ausführenden Baufirma. Grundsätzlich kommt es während der Sanierungsarbeiten auf der Ortsdurchfahrt zu Verkehrsbehinderungen.

Seit Beginn der Arbeiten vor rund sieben Wochen haben die Bauarbeiter bereits eine Überquerungshilfe für Fahrradfahrer am westlichen Ortseingang gebaut sowie erste Arbeiten am Kanal und am Gehweg vorgenommen. Auch der östliche Bushaltepunkt der Haltestelle Barrigser Weg wurde barrierefrei ausgebaut. Hier lassen sich nach Angaben der Region Hannover erste Eindrücke gewinnen, wie die Ortsdurchfahrt später aussehen soll.

