Offen ausgestreutes Mäusegift direkt neben der Fahrbahn des Inselweges in Nordgoltern hat in dieser Woche für Aufregung bei etlichen Anliegern gesorgt. Die zunächst geäußerte Befürchtung, das Gift könne möglicherweise gezielt ausgestreut worden sein, um Haustiere wie Hunde oder Katzen zu schädigen, bewahrheitete sich aber nicht. Nach Polizeiangaben ist der Verursacher inzwischen gefunden, bei dem es sich offenbar auch um einen Anwohner handelt. Das Gift sei inzwischen vollständig beseitigt worden, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover mit.

Anlieger entdeckt Gift beim Spaziergang

Ein Anlieger des Inselweges hatte das Gift am Dienstagmorgen beim Spaziergang mit seinen beiden Hunden entdeckt. Aufmerksam geworden war er, weil sich die Tiere sehr für die rot gefärbten Körner interessierten, die direkt neben der Fahrbahn und im Graben in Höhe eines unbebauten Grundstücks ausgestreut worden waren. Er zog seine Hunde weg und alarmierte die Polizei. Es sei unverständlich, dass jemand Gift offen auslege, zumal gerade sehr viele Jungvögel herumhüpften und alles mögliche aufpickten, sagt der Anlieger.

Anlieger haben die roten Körner fotografiert, die unerwünschte Nager töten sollen. Quelle: Privat

Die Polizei brauchte danach offenbar nicht lange, um herauszubekommen, wer das Gift ausgelegt hatte. In dem betroffenen Bereich neben der Fahrbahn gebe es Mauselöcher, die wohl das Ziel der Aktion gewesen seien, sagte die Polizeisprecherin. Die Beamten forderten den Verursacher auf, das offen zugängliche Gift umgehend zu entfernen. Das ist nach Angaben der Polizei später von einer Streife auch kontrolliert worden. „Für uns ist der Vorgang damit abgeschlossen“, sagte die Polizeisprecherin. Für den Einsatz von Mäuse- und Rattengift gelten strenge Auflagen: Diese dürfen niemals offen und damit für andere Tiere zugänglich ausgebracht werden. Köder müssen entweder tief und unzugänglich in Nagetiergänge eingebracht oder in sogenannten Köderstationen ausgelegt werden, die andere Tiere wirksam von den Giftstoffen fernhalten.

Von Andreas Kannegießer