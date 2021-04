Nordgoltern

Mit ungewöhnlicher Brutalität und Aggressivität hat ein 36-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag in Nordgoltern versucht, sich einer Polizeikontrolle zu widersetzen. Sechs Polizeibeamte waren am Ende notwendig, um den tobenden Betrunkenen zu bändigen und festzunehmen. Nach Mitteilung der Polizei war der Mann einer Polizeistreife auf dem Parkplatz des Freibades aufgefallen, wo er in seinem Auto schlief. Beim Versuch, den offenkundig stark alkoholisierten Mann aus seinem Fahrzeug zu holen, griff der 36-Jährige die Beamten sofort an und leistete massiven Widerstand. Er bespuckte die Polizisten, beleidigte sie und sprach gezielte Drohungen gegen einzelne Beamte aus. Wie sich herausstellte, hat der aus Hannover-Ricklingen stammende Mann gar keinen Führerschein. Er brüstete sich aber damit, das Auto selbst zu dem Parkplatz gefahren zu haben. Die Polizisten veranlassten nach der Festnahme die Entnahme einer Blutprobe und leiteten gleich mehrere Strafanzeigen gegen den Mann ein.

Von Andreas Kannegießer