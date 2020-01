Neujahrsbegegnung: Radschutzstreifen in Goltern ist immer noch umstritten

Großgoltern

Das vergangene Jahr Revue passieren lassen und einen Blick auf das Neue werfen – zu diesem Austausch hatten für Sonntag die im Rat der Stadt Barsinghausen vertretenen Ratsmitglieder aus Göxe, Eckerde, Großgoltern, Nordgoltern und Stemmen eingeladen. Vertreter von SPD, CDU, FDP und Bündnisgrünen legten bei der Neujahrsbegegnung in der Sportgaststätte am Ohweg ihre Sicht der Dinge auf die wichtigsten Themen in den Ortsteilen dar.

Stadt konnte sich bei Fahrradschutzstreifen nicht durchsetzen

Nach der Begrüßung durch Michael Gertich, Abteilungsvorsitzender der SPD Goltern, gedachten die Anwesenden zunächst bei einer Schweigeminute des beim Brand in der Ökostation ums Leben gekommenen Mannes und aller anderen im vergangenen Jahr verstorbenen Bürger aus den Ortsteilen. Dann richteten die Ratsleute einen Blick auf das, was die Menschen vor Ort im Jahr 2019 beschäftigt hat,allem voran die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Großgoltern. Besonders die beidseitig angebrachten Fahrradschutzstreifen, bei denen sich die Region gegenüber der Stadt durchgesetzt hatte, sorgen bei den Parteien immer noch für Unverständnis. Die Stadt hatte auf einen einseitigen Schutzstreifen gepocht.

„Die Region ist davon überzeugt, alles richtig gemacht zu haben, da ist also nichts zu machen“, sagte Ratsherr Professor Roland Zieseniß ( CDU). „Bei einem Feuerwehreinsatz geht das Parken dann mal vor“, sagte Grünen-Ratsherr Christian Röver mit Blick auf die nun fehlenden Parkplätze als Folge der Schutzstreifen. SPD-Ratsherr Stephan Täger konnte zudem nicht nachvollziehen, warum in anderen Orten wie Harenberg dagegen ein einseitiger Schutzstreifen möglich ist, in Goltern aber nicht.

Beschluss über Zuschuss ist umstritten

Erfreut zeigte sich Täger darüber, dass mit dem Plan zum Neubau des Grundwasserwerks Eckerde eine „zukunftsweisende Entscheidung“ getroffen worden sei, die Versorgungssicherheit und gute Wasserqualität mit sich bringen werde. „Wir hoffen, das der Auftrag möglichst schnell vergeben wird“, sagte auch Röver.

Grünen-Ratsherr Christian Röver hofft, dass das neue Wasserwerk in Eckerde bald gebaut werden kann. Quelle: Elena Everding

Umstritten ist allerdings der Zuschuss von 4,7 Millionen Euro zur Eigenkapitalerhöhung der Stadtwerke, die der Rat vor Kurzem mehrheitlich beschlossen hatte. „Wir halten es für falsch, dass dies ohne wirkliche Notwendigkeit getan wird“, sagte CDU-Ratsherr Zieseniß. Röver erinnerte daran, dass die Bürger auch selbst die Stadtwerke fördern könnten, indem sie dort Kunde werden und „das Geld so in der Region bleibt“.

Der um etwa die Hälfte erhöhte Jahreszuschuss für den Trägerverein des Freibads Goltern sei „eine Entlastung für die Ehrenamtlichen, die nun bei Kleinigkeiten die Stadt nicht mehr fragen müssen“, lobte SPD-Ratsherr Täger. Als problematisch merkte er an, dass durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses neben dem Freibad bald viele Parkplätze wegfallen würden. Zieseniß ist sich allerdings sicher, dass in der kommenden Saison die Gäste nach wie vor auf dem Gelände parken können. „Das Gerätehaus wird nicht vor 2021 kommen – das ist bedauerlich, ist aber so“, prognostizierte er.

Dank an Ehrenamtlich für ihr Engagement

Im Namen der FDP dankte der Stadtverbandsvorsitzende Norbert Wiegand den anwesenden Ehrenamtlichen für ihr Engagement und rief dazu auf, sich mit Anliegen auch an seine Partei zu wenden, damit diese Initiativen unterstützen könne. Im Anschluss ging der Vormittag in einen geselligen Austausch über, bei dem genug Zeit zum Weiterdiskutieren blieb.

Eine gemeinsam ausgerichtete Neujahrsbegegnung der örtlichen Vereine und Institutionen gab es am Sonntagmittag auch in Egestorf. Bei der Veranstaltung in der Fritz-Ahrberg-Halle nutzten die Vereine die Gelegenheit, ihre Arbeit an Informationsständen vorzustellen. Ein wichtiges Thema beim Neujahrsempfang waren auch die Egestorfer Veranstaltungstermine im neuen Jahr, die von den Vereinen gemeinsam abgestimmt werden. Für musikalische Unterhaltung der Gäste sorgte der Chor der Ernst-Reuter-Schule.

Von Elena Everding