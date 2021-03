Barsinghausen

Als Beitrag für eine attraktive Naherholung hat die Barsinghäuser Beschäftigungs-Initiative (BBI) damit begonnen, zehn Ruhebänke aus Lärchenholz im Stadtgebiet aufzustellen. Diese massiven Bänke sollen Rastmöglichkeiten für Ausflügler schaffen und laut Bürgermeister Henning Schünhof den sanften Tourismus im Erholungsort Barsinghausen weiter voranbringen.

Die ersten Bänke stehen

Rechtzeitig zum Start in den Frühling haben BBI-Mitarbeiter die ersten neuen Bänke installiert – in Kirchdorf im Bereich der Straße Die Heide, in der Langreder Feldmark sowie an der Einmündung des Gänsefußweges auf die Calenberger Straße. Weitere Rast- und Ruheplätze entstehen demnächst zum Beispiel an der Landstraße zwischen Egestorf und Langreder sowie in der Winninghäuser Feldmark in Richtung Landringhausen.

Schon jetzt betreut und unterhält die Beschäftigungs-Initiative mehr als 30 solcher Holzbänke im gesamten Stadtgebiet. „Dazu gehören außer den regelmäßigen Kontrollfahrten, bei denen wir Müll und Unrat im Umfeld beseitigen, auch die Reparaturen. Manchmal müssen wir beschädigte Exemplare auch komplett austauschen“, erläutert BBI-Leiter Matthias Bartels. Darüber hinaus kümmert sich das BBI-Team um die massiven Schutzhütten, die in den vergangenen Jahren an mehreren Stellen im Stadtgebiet als Anlaufstelle für Spaziergänger und Radfahrer aufgestellt worden sind.

Mehr als 40 Rastplätze

Damit stehen mittlerweile mehr als 40 Rastplätze an den Barsinghäuser Ausflugsstrecken in freier Natur zur Verfügung. Bürgermeister Schünhof sieht die Stadt damit in Sache Naherholung und sanfter Tourismus „auf einem guten Weg“. Dank der neuen Ruhebänke werde das Netz nun insbesondere im östlichen Bereich des Barsinghäuser Stadtgebietes engmaschiger geknüpft.

BBI-Chef Matthias Bartels beziffert die Materialkosten für die neuen Lärchenholzbänke auf nahezu 400 Euro pro Stück. Hinzu kommen die Kosten für die neue Schutzhütte in der Feldmark bei Langreder mit etwa 8000 Euro für Holz, Beton, Pflastersteine und weiteres Material. Somit investiert die Stadt Barsinghausen dieses Jahr etwa 12.000 Euro in das Naherholungsprojekt.

Von Frank Hermann