Barsinghausen

Wer hat in den vergangenen Tagen Unfallfluchten beobachtet? Die Polizei sucht in gleich zwei Fällen nach Zeugen.

Zwischen Mittwoch und Freitag, 25. bis 27. September, haben Unbekannte einen grauen Suzuki Ignis im Bereich der linken Fahrzeugfront offenbar beim Ein- oder Ausparken beschädigt, teilte die Polizei Barsinghausen mit. Da der Fahrer den Schaden nicht sofort bemerkte, ist unklar, wo genau der Unfall passiert ist. Als Unfallorte kommen laut Polizei sowohl die Bahnhofstraße, der Parkplatz des Netto-Supermarktes an der Hinterkampstraße sowie die Ellernstraße in Betracht.

Unfall an der Landstraße

Am Freitag wurde die Polizei zu einer zweiten Unfallflucht gerufen. Zwischen 10.45 und 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer offenbar beim Vorbeifahren einen in der Landstraße auf Höhe der Hausnummer 54 am Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Skoda wurde am linken Außenspiegel beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha