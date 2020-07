Der in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie geschlossene Interkulturellen Garten am Rand der Nordstadt in Barsinghausen darf inzwischen unter Auflagen wieder genutzt werden. Nun hat der Lehmbackofen im Garten einen bunten, künstlerisch gestalteten Sockel aus 3000 Mosaiksteinen erhalten.