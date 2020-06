Musiker Stefan Basler geht auf Corona-Tournee durch die ganze Stadt

Barsinghausen

Das rockt: Auf seiner Corona-Tournee durch die Stadt Barsinghausen bringt Musiker Stefan Basler mit seinen täglichen Straßenkonzerten etwas Abwechslung in den Alltag vieler Menschen. Mittlerweile erhält der 37-Jährige immer häufiger den Wunsch aus den Ortsteilen nach einem zweiten oder gar dritten Auftritt. Basler hat sich vorgenommen, auf jeden Fall weiterzumachen – „solange die Leute es wollen“.

Konzert vor der Tür, mit den Nachbarn im Gespräch

Schon kurz nach Beginn der Corona-Krise entschloss sich der Musiker dazu, spontane Straßenkonzerte zu geben: Mit dem Auto irgendwo in einem Wohngebiet anhalten, Mikrofon und Gitarre auspacken – und los geht's. „Fast überall sind die Leute erst überrascht und dann neugierig, was denn dort vor ihrer Haustür passiert. Kurze Zeit später stehen sie dann am Gartenzaun und kommen mit den Nachbarn ins Gespräch. Über meine Musik oder über andere Dinge, die gerade in den Zeiten von Corona passieren“, berichtet Stefan Basler.

Auf seiner Corona-Tour durch die Stadt Barsinghausen braucht Stefan Basler nicht viel: Auto, Mikrofon, Gitarre, Akku-Verstärker - und ein dankbares Publikum. Quelle: Frank Hermann

Nahezu jeden Tag tourt Basler für drei bis vier Stunden durch die Stadt. Seine Auftritte sind grundsätzlich gratis. „Aber viele Anwohner starten spontan eine Geldsammlung, um damit ihre Dankbarkeit und Wertschätzung zu zeigen“, erläutert der Musiker, der erst in der Corona-Krise zu dieser Form der Straßenkonzerte gefunden hat. Normalerweise spielt Basler, der seit mehr als 20 Jahren nebenbei Musik macht, auf Bestellung bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

Straßenmusik als neue Erfahrung für den Industriemechaniker

Ohne Corona hätte er die Straßenmusik wohl nie als neue Erfahrung kennengelernt, betont der Barsinghäuser, der im Beruf als Industriemechaniker arbeitet. Und er hätte auch nicht die vielen interessanten Menschen in den 18 Ortsteilen kennengelernt. „Da sind tolle Eindrücke dabei, für die ich wirklich dankbar bin“, sagt Basler.

Die Nachbarn aus dem Fliederweg lauschen dem Straßenkonzert von Stefan Basler. Quelle: Frank Hermann

Als Beispiel nennt er den Fliederweg in der Barsinghäuser Nordstadt. Dort habe er Bekanntschaft mit einer lebendigen Nachbarschaft gemacht. „Stark, wie die Menschen dort zusammenhalten. Vor solch einem Publikum am Straßenrand zu spielen, das motiviert natürlich ganz besonders“, betont der Musiker, der jüngst bereits zum zweiten Mal für die Nachbarn aus dem Fliederweg auftrat.

Bewohner aus der Siedlung treffen sich jeden Mittwoch

Jeden Mittwochabend treffen sich die Bewohner aus der ehemaligen Bergarbeitersiedlung vor ihren Grundstücken – zum Plausch über dies und das, zum gemeinsamen Feierabendbier oder zum Basler-Konzert. „Eine tolle Sache. Diese gewachsene Nachbarschaft gab es auch schon vor Corona, zum Beispiel mit regelmäßigen Grillabenden, Frühstücksrunden oder Verabredungen an Weihnachten“, erläutert Andreas Bröder, ein Anwohner aus dem Fliederweg.

Wegen der Einschränkungen zu Corona-Zeiten habe sich das Mittwochstreffen zu einem echten Fixpunkt entwickelt. „Natürlich immer auf Abstand. Und mit der Musik von Stefan Basler als ganz besonderen Höhepunkt. Einfach genial“, sagt Bröder.

