Seit anderthalb Wochen kursiert in Teilen Barsinghausens das Gerücht, eine Frau sei an der Ellernstraße ermordet worden. Jetzt stellt die Polizei auf Anfrage klar: Das ist falsch. Zwar starb am 7. Juli tatsächlich eine 27-Jährige und es gab einen größeren Einsatz, doch das war ein tragischer Unfall.