Barsinghausen

Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) hat in der Barsinghäuser Fußgängerzone über ihre Arbeit informiert. Bei dem Aktionstag unter dem Motto „Zusammenleben, zusammenwachsen“ sei deutlich geworden, wie bunt und vielfältig die Stadt sei, teilt das Rote Kreuz mit.

„In Barsinghausen leben mehr als 100 Nationalitäten, das hat fast alle überrascht, die sich an unserem Stand informiert haben“, berichtet Chantal Martin von der Migrationsberatungsstelle. Sie hatte gemeinsam mit ihrer Kollegin Brigitte Kessner an einem Stand an der Marktstraße das Gespräch mit Passanten gesucht. Rund 50 Interessierte folgten der Einladung.

Spontaner Smalltalk auf Schwedisch

In den Gesprächen und Diskussionen sei es meist um ganz eigene Erfahrungen zum Thema Migration gegangen, sagt Martin. Höhepunkt war ein spontaner Smalltalk auf Schwedisch – von zwei Frauen aus Barsinghausen, die sich in der Stadt nie zuvor begegnet waren. „Insgesamt werten wir den Aktionstag als vollen Erfolg. Es hat richtig Spaß gemacht, sich mit den Leuten über ein so wichtiges Thema auszutauschen“, sagt Kessner.

Die DRK-Migrationsberatungsstelle für erwachsene Zuwanderer in der Marktstraße 33 unterstützt und berät diese Menschen vor Ort. Dabei gehe es unter anderem um Fragen zu Sprachförderung, Gesundheit oder beruflicher Weiterbildung, erläutert das DRK-Team. Die Migrationsberatung will die Teilhabechancen Ratsuchender in rechtlicher, sozialer, ökonomischer und kultureller Hinsicht fördern. Im Mittelpunkt stehe dabei die Hilfe zur Selbsthilfe bei der beruflichen und sozialen Integration. Die Ansprechpartnerin Brigitte Kessner ist unter Telefon (05 11) 36 71 51 64 erreichbar, ihre Kollegin Chantal Martin unter (05 11) 36 71 51 66. Auch eine Beratung über die App mbeon ist laut DRK möglich.

Von Andreas Kannegießer