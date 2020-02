Mehr als 100 VSV-Sportler erhalten das Sportabzeichen

Hohenbostel

Der Volkssportverein (VSV) Hohenbostel hat in einer Feierstunde im vereinseigenen Sportheim insgesamt 103 Sportabzeichen übergeben, die Sportler des Vereins im vergangenen Jahr errungen haben. Dabei gingen 61 Sportabzeichen an Kinder und Jugendliche, darunter 27 goldene, 29 in Silber- und fünf Bronzeabzeichen. „Belohnt wurden alle mit einer Urkunde sowie Abzeichen und einer bunten Tüte“, sagten Gudrun Mews und Heidi Jäger, die beim VSV für die Sportabzeichen verantwortlich zeichnen.

14 Kinder haben zum ersten Mal ihr Sportabzeichen abgelegt. Andere haben bereits Routine: Die 15-jährige Nora Wedekind errang bereits zum siebten Mal das goldene Jugendsportabzeichen. Caroline Viole, Julian Lang, Bennet Loos, Marlin Barsch und Fabio Baule erhielten das Abzeichen in Gold zum sechsten Mal.

Insgesamt 42 erwachsene Sportler des VSV Hohenbostel haben die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Quelle: Privat

Viele Familien machen mit

An Erwachsene wurden insgesamt 42 Urkunden und Ehrennadeln übergeben. 21 Frauen und zehn Männer haben goldene Sportabzeichen errungen, jeweils fünf Frauen und Männer erhielten silberne Abzeichen, eine Sportlerin das Abzeichen in Bronze.

Die meisten Wiederholungen haben Gudrun und Peter Kipper absolviert, die das goldene Sportabzeichen jeweils zum 54. Mal erhielten. Ingetraud Lohmann hat das Abzeichen in Gold zum 42. Mal errungen, Monika Brecht zum 40. Mal, Heidemarie Jäger zum 38. Mal, Heidrun Teichgräber zum 34. Mal, Dieter Teichgräber zum 32. Mal und Dietmar Jänsch zum 31. Mal.

Familienurkunden gab es für die Familien Baule, Jäger/Wentzler, Kipper/ Barsch, Lischitzki/ Lohmann, Machulla-Viole/Viole, Nolte, Roitsch und von Swiontek. Bei den Familien Lohmann und Kipper/ Barsch haben nach Mitteilung des VSV sogar jeweils drei Generationen teilgenommen.

In diesem Jahr richtet der VSV Hohenbostel sein Sportwochenende von Donnerstag bis Sonnabend, 25. bis 27. Juni, aus. Dabei bildet die Abnahme der Sportabzeichen einen der Schwerpunkte. Trainings- und zusätzliche Abnahmetage will der Verein rechtzeitig zum Saisonbeginn bekanntgeben.

Stolz präsentieren die erfolgreichen Kinder des VSV ihre Sportabzeichen. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer