Barsinghausen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitagnachmittag im Barsinghäuser Ortsteil Bantorf ereignete. Am Bahnübergang in der Straße An der Windmühle ignorierte ein Lkw das Rotlicht und riss beim Überqueren die sich absenkende Schranke ab.

Laut Polizei passierte der Lkw samt Sattelauflieger gegen 16.55 Uhr den Bahnübergang. Trotz roter Ampel gab der Fahrer Gas und riss dabei einen Teil des Schrankenarms ab. Anschließend fuhr der Lkw weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Barsinghausen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (05105) 523115. An der Schranke entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Von André Pichiri