Barsinghausen

Wassermangel, Armut und Hunger müssen bekämpft, Bildung für alle zugänglich gemacht werden – diese Forderungen gehören zu den 17 globalen Zielen – den Global Goals – der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung auf der Erde. Und diese waren in der vergangenen Woche auch Thema an der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) in Barsinghausen.

„Das war genau das, was die Schüler brauchten“, meint Ines Vincente, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Nach so viel Zeit zu Hause, wo die Kinder häufig ganz allein lernen und arbeiten mussten, habe die Projektwoche neuen Schwung reingebracht, die Aktivität der Mädchen und Jungen gefördert und sie vor allem angeregt, sich selbst Fragen zu überlegen – eine der Hauptaufgaben, um eigenständiges Arbeiten zu lernen.

Pia und Leonie haben eigene Seife hergestellt – ohne schädliche Chemikalien. Quelle: Janna Silinger

Passend zu einem bestimmten Thema hatten die Kinder der Jahrgänge fünf bis neun Tage Zeit, ihre persönlichen Fragen zu formulieren und Antworten darauf zu finden, etwa über Internetrecherche. „Das hat viel Spaß gemacht“, berichten Pia und Leonie aus der achten Klasse. Die Mädchen setzten sich im Rahmen des Themas „Wasser“ damit auseinander, was beim Duschen mit industrieller Seife so alles im Abfluss landet – und stellten dann im Anschluss eine eigene nachhaltige Seife her. „Die benutzen wir auch – wär ja sonst Verschwendung“, stellen die beiden klar.

Schüler-Quiz zur Wasserknappheit

Ihre Mitschülerinnen Nell und Alina haben sich mit der weltweiten Wasserknappheit beschäftigt und ein Quiz für die Klassenkameradinnen und -kameraden konzipiert. Wo herrscht Mangel, wie kommt dieser zustande, was kann man dagegen tun? Die Jungen und Mädchen in der Klasse zeigen begeistert, was sie alles wissen, hören aufmerksam zu, interessieren sich für das Thema.

Zwei Schülerinnen haben ein Quiz zum Thema Wassermangel vorbereitet – und das kommt bestens an. Quelle: Janna Silinger

Es waren auch gesellschaftliche Themen zu bearbeiten – wie etwa der Zugang zu Bildung. Zwei Schüler haben ihrem neuen Klassenkameraden aus Syrien dabei geholfen, die deutsche Sprache schneller zu lernen. „Es hat total Spaß gemacht zu sehen, wie er Fortschritte gemacht hat“, resümiert der 13-jährige „Nachhilfelehrer“ Jostin zufrieden.

Jostin und Noor aus der achten Klasse haben sich mit dem Thema Bildung befasst und einem Mitschüler beim Deutschlernen geholfen. Quelle: Janna Silinger

In der sechsten Klasse von Jana Matus ging es in erster Linie um Tierschutz und Artensterben. „Wir mögen Tiere“, sagen Johanna und Enya. Die beiden Sechstklässlerinnen haben eine kleine Weltkugel gebastelt und darauf mit Fähnchen und Knete markiert, in welchen Ländern welche großen Tiere vom Aussterben bedroht sind. „Die muss man unbedingt schützen“, stellen die beiden klar.

Matus ist als Projektleiterin begeistert, wie viel Wissen sich ihre Schüler zum Thema Klimaschutz bereits angeeignet haben. „Die haben schon viel Ahnung“, sagt die junge Lehrerin. Dennoch sei das Thema Nachhaltigkeit natürlich nie ausgeschöpft, und es gebe immer etwas, was man darüber lernen könne.

Projektwoche soll Bewusstsein schaffen

So haben Kinder aus ihrer Klasse die „Tagesschau“ nachgestellt und sich dabei gefilmt, wie sie über die Abholzung des Regenwaldes und das daraus resultierende Artensterben sprechen, wie sie erklären, warum es sinnvoll ist, auf gewisse Lebensmittel teilweise oder ganz zu verzichten, oder wie die Industrie die Luft verschmutzt.

Jana Matus hat die Projektwoche hauptverantwortlich organisiert – zur Zufriedenheit von Schulleiter Markus Vehrenkamp. Quelle: Janna Silinger

„Ich bin mir ganz sicher, dass davon einiges hängen bleibt“, sagt Matus im Anschluss an die Präsentationen ihrer Schüler. Wenn das Verhalten sich auch nicht von einem Tag auf den anderen komplett ändern werde, so werde doch ein Bewusstsein dafür geschaffen. Das geschieht laut Schulleiter Markus Vehrenkamp auch durch die Müllsammelaktion auf dem Hof. „Die Kinder waren erstaunt, wie viel dort rumlag“, berichtet er. Beim Aufheben der Verpackungen, Flaschen, Masken und weiterem Unrat seien die Kinder mit allen Sinnen dabei gewesen. Und das sei nicht nur eine theoretische Aufgabe, die schnell vergessen werde, ist er überzeugt.

Von Janna Silinger