Schweizer Folk-Band steht im Kesselhaus auf der Bühne

Lauenau/Barsinghausen

Die Schweizer Folk-Band Black Sea Dahu ist am Freitag, 14. Februar, im Kesselhaus in Lauenau zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Als Sängerin von Black Sea Dahu gehört insbesondere Janine Cathrein zu den Schweizer Entdeckungen des vergangenen Jahres. Sie hat die Kritiker vor allem durch ihren vielschichtigen Gesang und die eigenwilligen Arrangements ihrer Folksongs überzeugt. Die Schweizer Musiker um ihre Frontfrau Cathrein haben bereits Konzerte in ganz Europa gespielt, zwei Veröffentlichungen im Gepäck und sind derzeit mit dem neuen Album „White Creatures” auf internationaler Tour.

Soeben hat Black Sea Dahu die Swiss Music Awards in der Kategorie Best Act gewonnen. Eine erste, fast ausverkaufte Deutschlandtour liegt hinter der Schweizer Formation, und im Sommer stehen Auftritte auf renommierten Festivals wie Maifeld Derby und dem Orange Blossom Special bevor.

Beim Publikum kommt die gelungene Kombination aus avanciertem Songwriting, der außergewöhnlichen Stimme von Janine Cathrein, hochwertigen Arrangements und der abgestimmten Instrumentierung hervorragend an. Lob gibt es immer wieder auch für die mitreißende Liveperformance der Schweizer Formation.

Tickets für das Konzert im Kesselhaus Lauenau, Carl-Sasse-Straße 3, kosten 14 Euro, Schüler und Studenten zahlen 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in den Bioläden in Lauenau und Bad Nenndorf, in der Geschäftsstelle der Schaumburger Nachrichten in Stadthagen und im Internet unter adticket.de.

Von Andreas Kannegießer