Am Dienstagvormittag haben dreiste Täter in der Feldmark zwischen Barsinghausen-Langreder und Gehrden-Leveste einen großen Haufen mit Restmüll, Schrottfahrrädern und Möbelteilen entsorgt. Die Anlieger sind empört über den Umweltfrevel.

