Freischütz baut auf seinen starken Nachwuchs

Stolz blickt der Schützenverein Freischütz Langreder auf seine starke Jugendabteilung unter der Leitung von Matthias Lechte und Patrick Plaumann. Mit derzeit zwölf Mitgliedern im Alter von zehn bis 20 Jahren, die regelmäßig am Schießtraining teilnehmen, verfügt der Verein laut Lechte gemeinsam mit den Schützen aus Bredenbeck über den stärksten Nachwuchsbereich innerhalb des Kreisschützenverbandes (KSV) Deister-Leine, dem 17 Vereine angehören.

Kreistitel für Milla Thaut

„Zwei Pistolen- und sechs Gewehrschützen nehmen regelmäßig am Trainingsbetrieb teil“, berichtete der Jugendleiter in der Jahresversammlung am Freitagabend. Hinzu kommen drei bis vier junge Schützen am Lichtpunktgewehr. In dieser Disziplin verzeichnete der Verein im Jahr 2019 einen großen sportlichen Erfolg: Milla Thaut wurde Kreislichtpunktkönigin.

Schützen, die aus Altersgründen die Jugendabteilung verlassen hätten, habe die Nachwuchsabteilung ersetzen können – dank drei neuer Mitglieder im Schülerbereich. „Unsere Sportgeräte und das Zubehör sind immer sehr gut ausgelastet“, berichtete Jugendleiter Lechte, der von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt wurde.

Mitgliederzahl konstant

Bei den Vorstandswahlen sprachen die Mitglieder auch dem Vorsitzenden Michael Hettich sowie Schießsportleiter Wolfgang Schulze, Damensprecherin Annette Hettich und Schatzmeisterin Antje Logemann das Vertrauen aus. Damit geht der Freischützvorsitzende Michael Hettich in sein neuntes Amtsjahr in dem Schützenverein mit seinen 143 Mitgliedern. „Erfreulich ist die Kontinuität der Mitgliederstärke, denn die Zahl liegt seit Jahren immer um die 140“, betonte Hettich.

Gemeinsam mit Kreisjugendleiter Marcus Wittke zeichnete Hettich mehrere Schützen für ihre Verdienste und langjährige Mitgliedschaft aus. Für 50 Jahre im Verein erhielt Monika Reverey die goldene Treuenadel. Bronzene Nadeln für jeweils 15 Jahre gingen an Stefanie Pirags und Christa Petriw.

Verdienstnadeln überreicht

Frank-Oskar Rump wurde mit der silbernen Verdienstnadel des Kreisschützenverbandes ausgezeichnet, und Olaf Wilde nahm eine bronzene Nadel des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) in Empfang. Zudem ehrte der Schützenverein Langreder zwei Frauen für ihre Verdienste: Gerda Grobe mit der silbernen und Gerda Hasse mit der bronzenen Vereinsnadel.

Von Frank Hermann